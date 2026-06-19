Τέλος από τον ΠΑΟΚ ο Κεντζιόρα - Ανακοινώθηκε από τη Ντιναμό Κιέβου (pic)

Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί και επίσημα ο Τόμας Κεντζιόρα, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Ντιναμό Κιέβου για τα επόμενα δύο χρόνια.

Αλλάζει το τοπίο στο κέντρο της άμυνας για τους Θεσσαλονικείς δεδομένου πως χωρίζουν τους δρόμους τους με τον Τόμας Κεντζιόρα, ο οποίος εντάσσεται στη Ντιναμό Κιέβου.

Παρά το γεγονός πως υπήρχε οψιόν αυτόματης ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο λόγω των συμμετοχών, οι δύο πλευρές δεν θα συνεχίσουν μαζί, με τον Πολωνό στόπερ να επιστρέφει στη Ντιναμό για οικογενειακούς λόγους.

Σαφώς σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός πως οι Ουκρανοί του έδωσαν διετές συμβόλαιο, με τον ΠΑΟΚ να κινείται για δύο τουλάχιστον στόπερ στην παρούσα φάση, με τον Ελουστόντο να φαντάζει η πρώτη επιλογή δεδομένου πως βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία.

Ο Κεντζιόρα παρέμεινε για τέσσερις σεζόν στη Θεσσαλονίκη, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, ενώ κατέγραψε τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ σε 141 συμμετοχές με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Πάντως δεν αποκλείεται να βρεθεί και στο δρόμο του ΠΑΟΚ ως αντίπαλος, αν οι Ουκρανοί προκριθούν επί της Ουν. Κλουζ...