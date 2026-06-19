Πλήγμα για την Εθνική Ολλανδίας – Eκτός δράσης ο Τίμπερ λόγω τραυματισμού

Απώλεια προέκυψε για την Εθνική Ολλανδίας, καθώς ο Κουίντεν Τίμπερ τέθηκε εκτός μάχης λόγω τραυματισμού που υπέστη σε προπόνηση.

Ο 24χρονος χαφ της Μαρσέιγ τραυματίστηκε λίγες ημέρες πριν από το παιχνίδι με τη Σουηδία (20/6), με το ιατρικό επιτελείο να διαπιστώνει ότι δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Έτσι, δεν θα ενισχύσει τους «οράνιε» στο επερχόμενο ματς, δημιουργώντας νέο πρόβλημα στον Ρόναλντ Κούμαν.

Παρότι δεν υπολογιζόταν στο βασικό σχήμα απέναντι στους Σουηδούς, η κατάστασή του παραμένει υπό παρακολούθηση, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να χάσει και τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων απέναντι στην Τυνησία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ατυχία επαναλαμβάνεται στην οικογένεια Τίμπερ, καθώς και ο αδερφός του έχει χάσει μεγάλη διοργάνωση στο παρελθόν λόγω τραυματισμού.