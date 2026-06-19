Ο Αχιλλέας Σαλαμούρας ανανέωσε με τη Νίκη Βόλου

Τη φανέλα της Νίκης Βόλου θα συνεχίσει να φορά και τη νέα σεζόν ο Αχιλλέας Σαλαμούρας.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την παραμονή του Αχιλλέα Σαλαμούρα στην ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

O 26χρονος (15/01/2000) Βολιώτης μέσος θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Νίκης Βόλου για 3η σερί σεζόν, έχοντας καταγράψει πέρυσι 6 παρουσίες στο πρωτάθλημα της Super League 2, ενώ συνολικά με τα χρώματα της ομάδας μας έχει αγωνιστεί σε 37 παιχνίδια, μετρώντας και τρεις ασίστ.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Αχιλλέα υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Μιλώντας στο nikifc.gr για την ανανέωση του συμβολαίου του, ο Αχιλλέας Σαλαμούρας δήλωσε: «Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και περηφάνια που συνεχίζω για 3η συνεχόμενη χρονιά και 4η συνολικά στη Νίκη βόλου, την ομάδα της πόλης μου. Εύχομαι για την νέα αγωνιστική σεζόν πάνω από όλα υγεία σε όλους, και να φέρει πολλές επιτυχές και χαμόγελα τόσο στην ομάδα όσο και στον κόσμο μας, που είμαι σίγουρος ότι θα σταθεί δίπλα μας κάθε στιγμή».