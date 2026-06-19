Υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 του Συντάγματος ψήφισαν τα μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως στην ηλεκτρονική ψηφοφορία χθες 18 Ιουνίου συμμετείχαν 1.253 μέλη της, μία συμμετοχή που, όπως τονίζει, ξεπέρασε κάθε προσδοκία και ήταν σχεδόν τριπλάσια από την αντίστοιχη συμμετοχή το 2018 στα πλαίσια της τελευταίας αναθεώρησης του Συντάγματοτος.

Η ΕΔΕ ακόμα καλεί «όλα τα πολιτικά κόμματα να λάβουν σοβαρά υπόψη τις θέσεις της μεγαλύτερης Δικαστικής Ένωσης, όπως αυτές αποκρυσταλλώθηκαν μετά από μια μακρά περίοδο συζητήσεων και διαλόγου, σε μια ανοιχτή, δημοκρατική διαδικασία με μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα. Δικαστές και Εισαγγελείς υιοθέτησαν με συντριπτικά ποσοστά την εισήγηση του προεδρείου του Δ.Σ σε όλα τα τεθέντα ερωτήματα».

Στα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που διενεργήθηκε, αναδεικνύεται η συμφωνία των μελών της στην κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος που αφορά την ποινική δίωξη των μελών της κυβέρνησης με πρωτοβουλία της Βουλής.

Συγκεκριμένα, το 92,34% των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την ανάγκη της κατάργησης της συγκεκριμένης διάταξης, κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος, ζητώντας η αρμοδιότητα να ανήκει εξ ολοκλήρου στην τακτική Δικαιοσύνη, όπως ο νόμος ορίσει.

Επίσης, το συντριπτικό ποσοστό 96,03% των μελών ψήφισαν «ναι» στην αναθεώρηση του άρθρου 90 του Συντάγματος με τη θέσπιση της δεσμευτικής προεπιλογής των υποψηφίων για την ηγεσία των Ανωτάτων Δικαστηρίων από τους ίδιους τους δικαστές.

Στην ανακοίνωση της Ένωσης, υπογραμμίζει πως τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αποδεικνύουν «την αγωνία και το ενδιαφέρον του Δικαστικού Σώματος για μια Δικαιοσύνη περισσότερο χειραφετημένη, που θα καταφέρει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του λαού».

Πηγή: thepressproject.gr