Η Αρμάνι Μιλάνο πανηγύρισε το πρώτο treble της ιστορίας της

Η Αρμάνι Μιλάνο ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο την σεζόν, καθώς πανηγύρισε το πρώτο treble της ιστορίας της.

Ιστορικές στιγμές για την Αρμάνι Μιλάνο, καθώς η ομάδα με το break στην έδρα της Βενέτσια (86-72) κατέκτησε για 32η φορά το πρωτάθλημα. Την ίδια ώρα, πανηγύρισε το πρώτο treble της ιστορίας της!

Από το 1995, όταν διοργανώθηκε το πρώτο Super Cup Ιταλίας, η Αρμάνι ποτέ δεν είχε καταφέρει να κερδίσει και τους τρεις τίτλους. Το 1996 (πρωτάθλημα και κύπελλο), το 2016 (πρωτάθλημα και κύπελλο), το 2017 (Super Cup και κύπελλο), το 2018 (πρωτάθλημα και Supe Cup), το 2021 (Super Cup και κύπελλο) και το 2022 (πρωτάθλημα και κύπελλο) είχε φτάσει πολύ κοντά, κατακτώντας δύο από τους τρεις τίτλους.

Έτσι, η φετινή σεζόν θα μείνει για πάντα στην ιστορία της ομάδας, καθώς πρόκειται για το πρώτο treble του συλλόγου. Σημειώνεται πως το πρώτο treble το πέτυχε η Τρεβίζο την σεζόν 2002-03, η Σιένα το κατάφερε τέσσερις φορές (2009, 2010, 2011, 2013 -αν και αργότερα αφαιρέθηκαν κάποιοι τίτλοι λόγω σκανδάλων-) και μία φορά η Σάσαρι το 2015.