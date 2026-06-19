Η Αρμάνι Μιλάνο πανηγύρισε το πρώτο treble της ιστορίας της

Ιστορικές στιγμές για την Αρμάνι Μιλάνο, καθώς η ομάδα με το break στην έδρα της Βενέτσια (86-72) κατέκτησε για 32η φορά το πρωτάθλημα. Την ίδια ώρα, πανηγύρισε το πρώτο treble της ιστορίας της!
Από το 1995, όταν διοργανώθηκε το πρώτο Super Cup Ιταλίας, η Αρμάνι ποτέ δεν είχε καταφέρει να κερδίσει και τους τρεις τίτλους. Το 1996 (πρωτάθλημα και κύπελλο), το 2016 (πρωτάθλημα και κύπελλο), το 2017 (Super Cup και κύπελλο), το 2018 (πρωτάθλημα και Supe Cup), το 2021 (Super Cup και κύπελλο) και το 2022 (πρωτάθλημα και κύπελλο) είχε φτάσει πολύ κοντά, κατακτώντας δύο από τους τρεις τίτλους.
Έτσι, η φετινή σεζόν θα μείνει για πάντα στην ιστορία της ομάδας, καθώς πρόκειται για το πρώτο treble του συλλόγου. Σημειώνεται πως το πρώτο treble το πέτυχε η Τρεβίζο την σεζόν 2002-03, η Σιένα το κατάφερε τέσσερις φορές (2009, 2010, 2011, 2013 -αν και αργότερα αφαιρέθηκαν κάποιοι τίτλοι λόγω σκανδάλων-) και μία φορά η Σάσαρι το 2015.
Per la prima volta nella sua storia l’Olimpia Milano ha realizzato il cosiddetto “Triplete”, la triplice corona di successi all’interno delle competizioni italiane. Non era mai riuscita da quando nel 1995 venne istituita la Supercoppa a conquistare tutte e tre le competizioni… pic.twitter.com/po9w8VnN68— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) June 18, 2026