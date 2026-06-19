Τέσσερα ακόμα διαζύγια στην Καλαμάτα

Αποχωρήσεων συνέχεια από την Καλαμάτα, με την ΠΑΕ να αποχαιρετά και τους Κωνσταντίνο Κωτσόπουλο, Οδυσσέα Λυμπεράκη, Στάθη Τάχατο και Μανώλη Καλογεράκη.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Κωνσταντίνο Κωτσόπουλο, Οδυσσέα Λυμπεράκη, Στάθη Τάχατο και Μανώλη Καλογεράκη.

Τους ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους, την αγωνιστική τους παρουσία και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα μας σε μια ιστορική σεζόν για τη Μαύρη Θύελλα.

Τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής τους πορείας.