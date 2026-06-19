Ευχαριστεί την Κηφισιά ο Αμανί: «Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μου δώσατε πίσω το χαμόγελό μου»

Ο Λαζάρ Αμανί, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σερκλ Μπριζ, ευχαρίστησε την «οικογένεια» της Κηφισιάς που του επανέφερε το χαμόγελο και την επιθυμία να αγωνίζεται.

Αναλυτικά ανάρτηση του Λαζάρ Αμανί:

«Αγαπητή Κηφισιά,



Ήρθε η ώρα να πω αντίο.

Σας ευχαριστώ για αυτό το χαμόγελο. Υποδεχτήκατε έναν παίκτη που ήταν πληγωμένος, απογοητευμένος, θυμωμένος και αηδιασμένος. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μου δώσατε πίσω το χαμόγελό μου, την επιθυμία μου να αγωνίζομαι και την ευκαιρία να κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο.

Ζήσαμε μια σεζόν γεμάτη σκαμπανεβάσματα, όμως παραμείναμε πάντα ενωμένοι, υποστηρικτικοί και μαζί.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, ο οποίος πάνω απ’ όλα είναι ένας υπέροχος άνθρωπος με μεγάλη καρδιά.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη διοίκηση, το προσωπικό για τη θερμή υποδοχή, τον προπονητή για την εμπιστοσύνη του και, τέλος, τους συμπαίκτες μου, που είναι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι.

Πέρασα μια υπέροχη χρονιά στην Κηφισιά, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Φεύγω με αξέχαστες αναμνήσεις και πολύτιμες φιλίες.

Θα μου λείψετε όλοι. Σας εύχομαι πολλά ακόμη χρόνια επιτυχιών, χαράς και επιτευγμάτων.

Καλή επιτυχία για το μέλλον.

Πάμε Κηφισιά!

Λαζάρ Αμανί».