Στην Ελλάδα ο προκριματικός όμιλος του ΠΑΟΚ στο Champions League γυναικών

Ο ΠΑΟΚ αναλαμβάνει τη διοργάνωση του 1ου ομίλου του προκριματικού γύρου του UEFA Women’s Champions League, με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται στην Ελλάδα το διάστημα 22 έως 25 Ιουλίου.

Η ευρωπαϊκή πορεία της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Δικεφάλου ξεκινά εντός έδρας, καθώς η UEFA ανέθεσε στον ΠΑΟΚ τη φιλοξενία των αγώνων του ομίλου, στους οποίους θα κριθεί το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε μορφή μίνι τουρνουά, με τους συμμετέχοντες συλλόγους να αναμετρώνται στις 22 και 25 Ιουλίου, σε ένα τετραήμερο υψηλών απαιτήσεων και έντονου ανταγωνισμού. Ο νικητής του ομίλου θα εξασφαλίσει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση των προκριματικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου γυναικών.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα των αγώνων, τις ώρες διεξαγωγής και τις έδρες των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα από την UEFA και τον ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος ξεκινάει από τον πρώτο προκριματικό γύρο εκεί όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό (22 Ιουλίου) την Χάποελ Ιερουσαλήμ, με το άλλο ζευγάρι να είναι το Νέφσκι-Μπουντουσνόστ. Σε περίπτωση πρόκρισης ο ΠΑΟΚ Morris θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού στον τελικό (26 Ιουλίου) με φόντο τον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Σε περίπτωση νίκης στον τελικό θα βρεθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Φερεντσβάρος από την Ουγγαρία. Στον άλλον ημιτελικό η Μπραν (Νορβηγία) θα αντιμετωπίσει το νικητή του δεύτερου ομίλου του πρώτου προκριματικού γύρου (Κλάκσβικ, Λουντογκόρετς, Μιτρόβιτς, Ζίμπρου). Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 5 Αυγούστου και ο μικρός και ο μεγάλος τελικός στις 8 Αυγούστου.

Οι «ασπρόμαυρες» σε περίπτωση νέας πρόκρισης επί της Φερεντσβάρος θα «κλειδώσουν» την συμμετοχή τους στο UEFA Europa Cup (παίζοντας απευθείας στον δεύτερο γύρο), ενώ σε περίπτωση ήττας στον ημιτελικό με τους Ούγγρους θα χρειαστεί να νικήσουν στον μικρό τελικό για να πάρουν την πρόκριση στον πρώτο γύρο στην δεύτερη τη τάξει διοργάνωση.