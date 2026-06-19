Πιερό: «Η μισή Αϊτή υποστηρίζει τη Βραζιλία, αλλά αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά»

Στην Αϊτή υποστηρίζουν παραδοσιακά τη Βραζιλία, αλλά στο μεταξύ τους ματς θα είναι διαφορετικά, όπως τόνισε ο Φραντζί Πιερό.

Για το μεγάλο παιχνίδι με την Βραζιλία ετοιμάζονται στην Αϊτή, που θέλουν να κάνουν μια καλή εμφάνιση. Ο Φραντζί Πιερό, σε δηλώσεις του παραδέχτηκε ότι η μισή χώρα υποστηρίζει τη «σελεσάο», αλλά σε αυτό το ματς θα είναι όλα διαφορετικά.

Η ομάδα της Καραϊβικής επέστρεψε σε τελική φάση Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια και στόχος της είναι να αφήσει το στίγμα της.

«Η μισή Αϊτή υποστηρίζει τη Βραζιλία, αλλά αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά. Δεν θα είναι εύκολο να παίξουμε εναντίον της Βραζιλίας, είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στο Κύπελλο. Με όλη τους την ιστορία, δεν μπορούμε ποτέ να τους υποτιμήσουμε», ανέφερε αρχικά ο επιθετικός της ΑΕΚ σε βραζιλιάνικο μέσο.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ξέρουμε ότι θα δώσουν τα πάντα σε αυτό το παιχνίδι λόγω του αποτελέσματος που είχαν στο πρώτο ματς, αλλά και επειδή θέλουν να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου τους. Όμως εμείς πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό που κάνουμε καλύτερα και να συνεχίσουμε να παίζουμε το παιχνίδι μας. Πρέπει να τους δυσκολέψουμε. Θα ανταγωνιστούμε, θα παλέψουμε και στο τέλος θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά δεν θα είναι εύκολο για κανέναν».

Atacante do Haiti, Pierrot diz que metade do país torce pelo Brasil na Copa do Mundo, mas garante que desta vez será diferente. Brasil e Haiti medem forças às 21h30 desta sexta-feira, pelo Grupo C. #CopaNaGlobo #futebol #ge2026 #selecaobrasileira #haiti #entrevista pic.twitter.com/mPNfrKXLt7 — ge (@geglobo) June 18, 2026

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