«Ο τίγρης μένει σπίτι» - Ανανέωσε ο Πόμπο με την Κηφισιά

Τη φανέλα της Κηφισιάς έως το 2028 θα φορά ο 32χρονος μεσοεπιθετικός Χόρχε Πόμπο, που ήδη μετρά δύο γεμάτες σεζόν.

Αναλυτικά:

El Tigre se queda en su casa!

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασίας με τον Jorge Pombo για ακόμη δύο χρόνια.

Ο Jorge Pombo αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 και εξελίχθηκε γρήγορα σε βασικό στέλεχος της Κηφισιάς, έχοντας καταλυτική συνεισφορά στην κατάκτηση του τίτλου στη Super League 2 με 7 γκολ και 7 ασίστ σε 23 συμμετοχές το 2024/25.

Το 2025/26 ήταν ξανά κομβικός σε μια ιστορική σεζόν για την ομάδα, με 10 γκολ (ρεκόρ καριέρας) και 3 ασίστ σε 35 συμμετοχές στη Stoiximan Super League, όντας εκ των αρχηγών της Κηφισιάς.

Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τη νέα αγωνιστική περίοδο!

