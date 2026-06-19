Λαμία: «Καμπάνα» στο αυτόφωρο για τον 30χρονο που φωτογράφιζε ανήλικες στην παραλία

Στο εδώλιο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας, κάθισε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6/26) ο 30χρονος από τη Ρουμανία που συνελήφθη την Κυριακή (14/6/26) το μεσημέρι στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Στυλίδας, γιατί φωτογράφιζε κρυφά ανήλικα κορίτσια και γυναίκες με μαγιό.

Μετά από μια διαδικασία που κράτησε σχεδόν 2 ώρες, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών την οποία μετέτρεψε προς 10 ευρώ ημερησίως, αφαιρώντας μόνο τις τρεις μέρες κράτησης, ενώ στην έφεσή του έδωσε ανασταλτικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, είχε προηγηθεί η πρόταση για ενοχή του όπως κατηγορούνταν και από την εισαγγελέα της έδρας.

Η συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου Κωνσταντίνα Αρβανίτη, υποστήριξε ότι ο εντολέας της, δεν έκανε τίποτα με δόλο και οι τρεις φωτογραφίες που βρέθηκαν στο κινητό του τηλέφωνο δε συνιστούν ζήτημα αρχειοθέτησης. Ωστόσο αν και ζήτησε να ληφθούν υπόψιν τόσο ο πρότερος σύννομος βίος του 30χρονου όσο και η ειλικρινής μεταμέλειά του, το δικαστήριο δε δέχτηκε κανένα ελαφρυντικό.

«Με μια συγγνώμη δεν προστατεύεται η ανηλικότητα», ήταν τα λόγια των γονιών των κοριτσιών που βρέθηκαν για να καταθέσουν στο δικαστήριο.

Να σημειωθεί ότι ο 30χρονος βρισκόταν την περασμένη Κυριακή στην παραλία της Αγίας Μαρίνας μαζί με τρεις φίλους του, όταν μια παρέα κοριτσιών, κατάλαβε ότι τα φωτογράφιζε και τραβούσε βίντεο. Αμέσως ενημέρωσαν την αστυνομία και τους γονείς τους οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο.

Από τον επιτόπιο έλεγχο των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι στο κινητό του τηλέφωνο ο 30χρονος είχε πράγματι τρεις φωτογραφίες με τα κορίτσια.

Πηγή: newsbomb.gr