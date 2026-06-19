Σημαντική ενίσχυση για Κολοσσό: Ανακοίνωσε τον Κρούζερ

Ο Κολοσσός Ρόδου συνεχίζει την μεταγραφική του ενίσχυση και ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Τζάκσον Ρόκι Κρούζερ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Τζάκσον «Ρόκι» Κρούζερ.

Ο Ρόκι Κρούζερ είναι γεννημένος στις 5 Μαρτίου του 1999, στη Μινεσότα των ΗΠΑ και με ύψος 2,08μ. αγωνίζεται ως φόργουορντ. Στην κολεγιακή του καριέρα φόρεσε τη φανέλα του Νορθ Ντακότα Στέιτ, από το 2017-22.

Ο πρώτος του επαγγελματικός σταθμός ήταν στη Γερμανία με τη Νυρεμβέργη τη σεζόν 2022/23. Στη συνέχεια, έπαιξε στην Αντβέρπ του Βελγίου, ενώ τη σεζόν 2024/25 μετακόμισε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Την περσινή σεζόν (2025/26) αγωνίστηκε στον Πανιώνιο, όπου μέτρησε συνολικά 42 συμμετοχές σε Stoiximan GBL και EuroCup, έχοντας κατά μέσο όρο 8,1 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ».