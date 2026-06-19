«Υπογράφει σήμερα με τη Ντιναμό Κιέβου ο Κεντζιόρα», αναφέρουν οι Πολωνοί

Νέα στοιχεία όσον αφορά τον Τόμας Κεντζιόρα δίνουν οι Πολωνοί, αναφέροντας πως σήμερα (19/6) θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τη Ντιναμό Κιέβου - Στην τελική ευθεία η υπόθεσή του!

Με την «υπόθεση» του Πολωνού στόπερ του Δικεφάλου συνεχίζουν να ασχολούνται οι συμπατριώτες του, βάζοντας νέες πληροφορίες στο... τραπέζι.

Χθες, σύμφωνα με τους Ουκρανούς η μεταγραφή φάνταζε «τελειωμένη», ενώ όπως αναφέρουν σήμερα τα πολωνικά δημοσιεύματα, ο Τόμας Κεντζιόρα αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τη Ντιναμό Κιέβου, το οποίο θα είναι διετούς διάρκειας. Η αλήθεια είναι πως η υπόθεσή του είναι στην τελική ευθεία και προσεχώς αναμένονται και οι ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται, πως το συμβόλαιο του στόπερ των ασπρόμαυρων έχει ανανεωθεί αυτόματα, ενώ ο ΠΑΟΚ, όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, έχει «μπει» δυνατά στην περίπτωση του Άριτζ Ελουστόντο, καθώς δεδομένα ψάχνει μίνιμουμ δύο κεντρικούς αμυντικούς στην παρούσα φάση. Δεν αποκλείεται και τρίτη μεταγραφή στα στόπερ, θέλοντας να κάνει αναβάθμιση στα μετόπισθεν!