Το παζλ της άμυνας: Η Ντιναμό Κιέβου «βλέπει» Κεντζιόρα και ο ΠΑΟΚ Ελουστόντο

«Τελειωμένη» παρουσιάζουν τη μετακίνηση του Τόμας Κεντζιόρα στην Ντιναμό Κιέβου οι Ουκρανοί, την ώρα που ο Άριτζ Ελουστόντο έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ.

Μπορεί να... προηγούνται οι ανακοινώσεις που αφορούν το «διαζύγιο» με τον Λουτσέσκου και η επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Μαρίνο Πούσιτς, ωστόσο, ανοιχτά είναι και τα μεταγραφικά ζητήματα.

Ας τα πάρουμε ένα ένα...

Οι Ουκρανοί (και) σήμερα (18/6) παρουσιάζουν «τελειωμένη» τη μεταγραφή του Τόμας Κεντζιόρα, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως «οι διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ πήγαν καλά και διευθετήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας», προσθέτοντας πως «η Ντιναμό συμφώνησε με τον Πολωνό αμυντικό για τα επόμενα δύο χρόνια, με τους Θεσσαλονικείς να λαμβάνουν αποζημίωση ενός εκατομμυρίου ευρώ δεδομένου πως είχαν κάνει χρήση της οψιόν για επέκταση ενός ακόμη έτους».

Από πλευράς ΠΑΟΚ επιβεβαιώνεται δεδομένα το ενδιαφέρον της Ντιναμό Κιέβου για τον Κεντζιόρα, ο οποίος επιθυμεί να επιστρέψει στην Ουκρανία για οικογενειακούς λόγους, ωστόσο, «κρατούν» την υπόθεση ακόμη χαμηλά...

Την ίδια ώρα, είναι σαφές πως ο Δικέφαλος κινείται για την απόκτηση στόπερ καθώς είναι επιβεβλημένη η ανάγκη για την απόκτηση δύο τουλάχιστον κεντρικών αμυντικών στην παρούσα φάση. Ήδη στη μεταγραφική επικαιρότητα φιγουράρει το όνομα του Άριτζ Ελουστόντο, του 32χρονου Βάσκου στόπερ, ο οποίος αποχωρεί μετά από μία δεκαετία από την Ρεάλ Σοσιεδάδ και την ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν, ψάχνοντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, το όνομα του Ελουστόντο έχει πέσει εδώ και αρκετούς μήνες στο τραπέζι του ΠΑΟΚ και η ποδοσφαιρική πιάτσα γνωρίζει καλά πως οι ασπρόμαυροι «ψάχνουν» καιρό τώρα την περίπτωσή του. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει και οι απαραίτητες επαφές με την πλευρά του Βάσκου, με το παζλ στο κέντρο της άμυνας του Δικεφάλου να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον...