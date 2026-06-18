Άρης Betsson: Δανεικός στους Λέουβεν Μπέαρς ο Καζαμίας

Απόφαση που θα βοηθήσει τον νεαρό καλαθοσφαιριστή να εξελιχθεί και να πάρει λεπτά συμμετοχής

Αναλυτικά η ανακοίνωση των κιτρινόμαυρων:

"Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει ότι ο Βασίλης Καζαμίας παραχωρείται με τη μορφή μονοετούς δανεισμού στους Leuven Bears Professional Basketball BV.

Ο 19χρονος γκαρντ θα αγωνιστεί στη βελγική ομάδα τη σεζόν 2026-27, ώστε να πάρει χρόνο συμμετοχής και να αποκομίσει εμπειρίες που θα τον βοηθήσουν να αναπτύξει το ταλέντο του."

Ο καλαθοσφαιριστής υπέγραψε πέρσι συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης ως το 2026. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Καζαμίας δεν πήρε αρκετά λεπτά συμμετοχής και αποφασίστηκε να δοθεί δανεικός σε ομάδα που θα τον βοηθήσει να εξελιχθεί.

Από τους "μικρούς" της ομάδας αναμένεται να παραμείνει στο φετινό ρόστερ μόνο ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, ενώ ο Πουρλίδας αναμένεται να φύγει ξανά ως δανεικός στους Μαχητές Πειραματικού, στην Elite League.