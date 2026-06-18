Ανακοίνωσε τον Κέι Τζέι Τζάκσον η Καρδίτσα (pic)

Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κέι Τζέι Τζάκσον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ξεκίνημα με Κέι Τζέι Τζάκσον.



Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Κέι Τζέι Τζάκσον στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας. Ο Αμερικανός αθλητής αποτελεί την πρώτη προσθήκη ξένου αθλητή, ανοίγοντας το σχεδιασμό για το ρόστερ της επόμενης σεζόν.



Ο Τζάκσον είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό, καθώς την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αγωνιζόμενος σε 8 αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος (12.6 πόντοι, 3.1 ασίστ) και σε 7 αγώνες του Fiba Europe Cup (13.3 πόντοι και 3.6 ασίστ).



Ο Καελίν Τζάκσον -όπως είναι το πλήρες όνομά του- γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 1998 και με ύψος 1.87 μ. αγωνίζεται ως γκαρντ. Ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα από το Τεμπλ Κόλετζ με 19.5 πόντους την πρώτη του χρονιά και 25.8 πόντους τη δεύτερη σεζόν για να μετακομίσει το 2018 στο Μέριλαντ-Μπάλτιμορ με 12.9 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ το 20218-19 και 13.8 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ το 2019-20.



Το 2020 πέρασε τον Ατλαντικό και η πρώτη του ομάδα ήταν η Σίμπιου με την οποία αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα Ρουμανίας (11.5 πόντοι, 3.8 ασίστ) και στο Fiba Europe Cup (7 πόντοι, 2.8 ασίστ). Το 2021 παρέμεινε στη Ρουμανία για τη Στεάουα Βουκουρεστίου, με την οποία μέτρησε 15 πόντους και 4.5 ασίστ. Τη σεζόν 2022-23 φόρεσε τη φανέλα της Φιναλνδικής Κόμπρατ (17.1 πόντοι, 5.9 ασίστ) και το Μάρτιο μετακόμισε στη Γαλλική Σαβουά, όπου στο πρωτάθλημα της Α2 είχε 19.5 πόντους και 5.3 ασίστ. Παρέμεινε στην ίδια ομάδα και τη σεζόν 2023-24 με 14.6 πόντους και 5.2 ασίστ. Το 2024 υπέγραψε στην Ουγγρική Σόπρον με την οποία είχε 18.6 πόντους και 4.8 ασίστ και το καλοκαίρι του 2025-26 συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο αγωνίστηκε ως το Δεκέμβριο. Στη συνέχεια υπέγραψε στην Πολωνική Γκλίβιτσε όπου οι μέσοι όροι του ήταν 14.8 πόντοι, 3.1 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ και 1.3 κλεψίματα σε 18 αγώνες και 30 λεπτά συμμετοχής.



Καλωσορίζουμε τον Κέι Τζέι Τζάκσον στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».