«Μπορεί να κρατήσει μέχρι τον Ιούλιο η υπόθεση Αντετοκούνμπο»

Η υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο ενδέχεται να μην έχει… λυθεί πριν το draft, καθώς μπορεί να κρατήσει μέχρι και τον Ιούλιο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πολύ πιθανό να γίνει trade αυτό το καλοκαίρι, με τους Μαϊάμι Χιτ και τους Μπόστον Σέλτικς να είναι τα φαβορί για την απόκτησή του.

Οι Μιλγουόκι Μπακς θα ήθελαν να ολοκληρωθεί το… saga πριν το draft, ωστόσο φαίνεται πως αυτό μπορεί να τραβήξει μέχρι τον Ιούλιο.

Όπως αναφέρει ο Κρις Χέινς, η υπόθεση του Αντετοκούνμπο μπορεί να κρατήσει μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού. Υπογραμμίζει πως το trade αναμένεται να γίνει αυτή την off-season, αλλά πλέον είναι πολύ πιθανό να μην έχει ολοκληρωθεί πριν το draft.