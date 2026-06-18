Μουντιάλ 2026: «Βροχή» από γκολ στην πρεμιέρα των ομίλων – Ρεκόρ παραγωγικότητας στα πρώτα 24 ματς

Με εντυπωσιακό επιθετικό απολογισμό ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων στο Μουντιάλ 2026, το οποίο διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης.

Στις 24 αναμετρήσεις της πρώτης «στροφής» σημειώθηκαν συνολικά 75 τέρματα, αριθμός που μεταφράζεται σε μέσο όρο 3,12 γκολ ανά παιχνίδι και αποδεικνύει πως το θέαμα δεν έλειψε παρά το βαρύ πρόγραμμα που έχουν κουβαλήσει οι ποδοσφαιριστές μετά το τέλος μιας απαιτητικής σεζόν.

Μοναδική αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ ήταν αυτή ανάμεσα στην Ισπανία και το Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ το παιχνίδι που προσέφερε το μεγαλύτερο σκορ ήταν η επιβλητική νίκη της Γερμανίας με 7-1 απέναντι στο Κουρασάο.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως τα γκολ της πρώτης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026 ξεπέρασαν τον συνολικό αριθμό τερμάτων που είχαν σημειωθεί σε ολόκληρες τις διοργανώσεις του 1930 και του 1934. Παράλληλα, καταγράφηκαν ήδη πέντε αυτογκόλ, ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός δεδομένου ότι η διοργάνωση βρίσκεται ακόμη στo ξεκίνημα της.



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