Απογοητευμένος ο Ρονάλντο μετά την γκέλα της Πορτογαλίας: Αποχώρησε μόνος για τα αποδυτήρια

Η Πορτογαλία ξεκίνησε με απρόσμενη απώλεια βαθμών στο Μουντιάλ 2026, μένοντας στο 1-1 απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σε ένα αποτέλεσμα που άφησε έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις των Ίβηρων.

Πρωταγωνιστής των συζητήσεων μετά το τελευταίο σφύριγμα ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος εμφανίστηκε εμφανώς απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας του και την προσωπική του απόδοση. Ο Πορτογάλος σταρ αποχώρησε νωρίς από τον αγωνιστικό χώρο, κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια, χωρίς να συμμετάσχει στον καθιερωμένο γύρο μαζί με τους συμπαίκτες του.

Η Πορτογαλία είχε καλό ξεκίνημα στην αναμέτρηση, όμως μετά το πρώτο εικοσάλεπτο έχασε τον έλεγχο και επέτρεψε στη Λ.Δ. Κονγκό να ισορροπήσει το παιχνίδι. Παρά την ποιότητα και το πλούσιο ρόστερ της, η ομάδα δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί.

Μετά τη λήξη, ο Ρονάλντο είχε μια σύντομη χειραψία με μέλος του τεχνικού επιτελείου της Λ.Δ. Κονγκό και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, με την απογοήτευση να είναι εμφανής στο πρόσωπό του μετά το πρώτο παιχνίδι της έκτης παρουσίας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

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