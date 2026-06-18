«Υπάρχει οριστική συμφωνία για την απόκτηση του Κεντζιόρα», λένε οι Ουκρανοί

Νεότερες πληροφορίες «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας, με τους Ουκρανούς να υποστηρίζουν πως υπάρχει οριστική συμφωνία της Ντιναμό Κιέβου για την απόκτηση του Τόμας Κεντζιόρα.

Όπως διαβάσατε μέσα από τo SDNA, οι Ουκρανοί παρουσιάζουν «τελειωμένη» τη μετακίνηση του Τόμας Κεντζιόρα στην Ντιναμό Κιέβου, την ώρα που ο Άριτζ Ελουστόντο έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ.

Νεότερες πληροφορίες που «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας αναφέρουν πως «το βράδυ της Δευτέρας οι διοικούντες τη Ντιναμό Κιέβου κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του Τόμας Κεντζιόρα. Ο 32χρονος αμυντικός του ΠΑΟΚ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών».

Μάλιστα, και στο νεότερο ρεπορτάζ των Ουκρανών υπογραμμίζεται πως η αποζημίωση που θα λάβει ο ΠΑΟΚ προσεγγίζει το ένα εκατ. ευρώ. Τώρα τι προκύπτει από πλευράς Δικεφάλου; Ότι δεδομένα υπάρχει ενδιαφέρον και έχουν γίνει επαφές...

Όλα αυτά την ώρα που ο ΠΑΟΚ έχει μπει δυνατά στο κόλπο της απόκτησης του Άριτζ Ελουστόντο, ενώ στοχεύει και σε έναν ακόμη στόπερ...