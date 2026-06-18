«Αναμένεται να φύγει από την Παρτιζάν ο Μπόνγκα, πιθανός αντικαταστάτης ο Ομορούγι»

Όπως αναφέρει δημοσίευμα από την Σερβία, ο Άιζακ Μπόνγκα αναμένεται να αποχωρήσει από την Παρτιζάν, με τον σύλλογο να έχει «κυκλώσει» το όνομα του Γιουτζίν Ομορούγι.

Η Παρτιζάν σχεδιάζει τα πλάνα της για τη νέα σεζόν και φαίνεται πως δεν θα έχει στο ρόστερ της τον Άιζακ Μπόνγκα. Όπως αναφέρει το «Mozzart Sport», ο Γερμανός αναμένεται να αποχωρήσει από τον σύλλογο. Μάλιστα, υπογραμμίζεται πως είναι πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ. Θυμίζουμε πως οι Ντιτρόιτ Πίστονς είχαν ενδιαφερθεί για την περίπτωση του 27χρονου.

Έτσι, η σερβική ομάδα ψάχνει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του και έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Γιουτζίν Ομορούγι, ο οποίος πέρσι φορούσε την φανέλα της Μπασκόνια. Όπως τονίζεται, η Παρτιζάν έχει ήδη πλησιάσει την πλευρά του παίκτη και μένει να φανεί αν θα βρεθεί η «χρυσή τομή» ανάμεσα στις δύο μεριές.