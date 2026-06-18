«Οι Χιτ ψάχνουν για σουτέρ ώστε να πλαισιώσουν τον Αντετοκούνμπο»

Οι Μαϊάμι Χιτ ψάχνουν στην αγορά για καλούς σουτέρ ώστε να πλαισιώσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο παραμένει αβέβαιο, με τους Μαϊάμι Χιτ και τους Μπόστον Σέλτικς να είναι τα φαβορί για την απόκτηση του Έλληνα αστέρα.

Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, οι Χιτ έχουν ήδη αρχίσει να ψάχνουν στην αγορά για σουτέρ, ώστε να πλαισιώσουν τους Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο.

«Μου έχουν επίσης πει ότι το Μαϊάμι έχει αρχίσει να κάνει κάποια τηλέφωνα, αναζητώντας επιπλέον σουτέρ, σε περίπτωση που το δίδυμο των Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο τελικά γίνει πραγματικότητα» ανέφερε.