«Οι Νάγκετς θα κινηθούν για την απόκτηση του Μπογκντάνοβιτς»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, οι Ντένβερ Νάγκετς θα κινηθούν για την απόκτηση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς αναμένεται να μην ενεργοποιήσουν την option στο συμβόλαιο του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς (16.020,000 δολάρια), με τον Σέρβο να γίνεται έτσι free agent αυτό το καλοκαίρι.

Ο 33χρονος έχει συνδεθεί με την Παρτιζάν, την Ρεάλ Μαδρίτης και τον Παναθηναϊκό, ωστόσο έχει τραβήξει το ενδιαφέρον και από ομάδα του ΝΒΑ.

Πιο συγκεκριμένα, το «Μeridian Sport» αναφέρει πως οι Ντένβερ Νάγκετς περιμένουν την στιγμή που ο Μπογκντάνοβιτς θα μείνει επίσημα ελεύθερος, ώστε να κινηθούν για την απόκτησή του.

Όπως τονίζει το δημοσίευμα, ο έμπειρος γκαρντ έχει πολύ καλή σχέση με τον Νίκολα Γιόκιτς και έτσι ο οργανισμός πιστεύει πως αυτό το δίδυμο θα μπορέσει να βελτιώσει την υπόλοιπη ομάδα και να δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο ρόστερ.