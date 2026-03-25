«Μεγάλος στόχος της Παρτίζαν για τη νέα χρονιά ο Μπογκντάνοβιτς»

Σύμφωνα με την Mozzart Sport η Παρτίζαν έχει βάλει στο στόχαστρο της για τη νέα σεζόν τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, με την σερβική ομάδα να ονειρεύεται και παλιούς της παίκτες.

Η Παρτίζαν έχει ξεμείνει πλέον από στόχους στην φετινή Ευρωλίγκα και ήδη σχεδιάζει την επόμενη χρονιά. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport η ομάδα του Βελιγραδίου έχει μεγάλα σχέδια για το καλοκαίρι και πρώτος της στόχος είναι να αποκτήσει τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Ο 33χρονος γκαρντ ξεκίνησε τα πρώτα του βήμα από την σερβική ομάδα την τετραετία 2010-14, πριν γίνει πρωταθλητής EuroLeague με τη Φενέρμπαχτσε (2017) και εν συνεχεία μετακομίσει στο NBA, για να αγωνιστεί με τους Σακραμέντο Κινγκς, τους Ατλάντα Χοκς και τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Οι Κλίπερς έχουν οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου του για 16 εκατ. δολάρια, αλλά θεωρείται απίθανο να την ενεργοποιήσουν, καθώς φέτος δεν υπολογίζεται και έχει παίξει σε μόλις 21 ματς.

Παράλληλα η Παρτίζαν σκέφτεται και αρκετούς παίκτες που έχουν ήδη παλαιότερα αγωνιστεί στην ομάδα. Ο λόγος για τους Λοβέρν που εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει μένοντας ελεύθερος από την Βιλερμπάν, τον Ντάντε Έξουμ και τον Γιαν Βέσελι, που επίσης τελειώνουν τα συμβόλαιά τους με Ουίζαρντς και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα.