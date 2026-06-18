Από σοκ στις καθυστερήσεις η Ελβετία, ζωηρός στην πρεμιέρα του ο Καναδάς

Ξεκινά απόψε η 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τα παιχνίδια του 1ου και του 2ου ομίλου. Για το Β’ γκρουπ, η Ελβετία έχασε τη νίκη στο 94’ στην πρεμιέρα και αντιμετωπίζει τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, ενώ ο Καναδάς υποδέχεται το Κατάρ.

Η Βοσνία/Ερζεγοβίνη νίκησε στο μοναδικό έως τώρα παιχνίδι της με την Ελβετία, 2-0 πριν από 10 χρόνια σε φιλικό.

Στις καθυστερήσεις δέχτηκε το γκολ της ισοφάρισης από το Κατάρ η Ελβετία, σε ένα ματς όπου είχε τον έλεγχο του αγώνα και τις περισσότερες φάσεις για γκολ. Αλλά όσο ένα ματς παραμένει στο 1-0, μπορεί μια στιγμή να φέρει την απώλεια βαθμών, όπως και αναπάντεχα στο συγκεκριμένο ματς συνέβη. Νίκησε μόνο στο 1/6 τελευταία παιχνίδια της, φιλικά και επίσημα. Η Βοσνία/Ερζεγοβίνη προηγήθηκε στο 21’ του γηπεδούχου Καναδά, για να δεχτεί τελικά το γκολ στο 78’, από μια ομάδα που δεν άξιζε ομολογουμένως να ηττηθεί. Ήταν η έκτη διαδοχική ισοπαλία για την ομάδα του Σεργκέι Μπαρμπάρεζ, η οποία μετέχει για 2η φορά σε Μουντιάλ. Στην πρώτη, το 2104, έμεινε στη φάση των ομίλων, με 1 νίκη και 2 ήττες. Δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα ο 40χρονος επιθετικός της Σάλκε, Τζέκο, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό, αλλά ίσως πάρει χρόνο συμμετοχής τώρα. Ομάδες με παίκτες που αγωνίζονται στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και οι δύο, δεν αποκλείεται το ματς να γείρει προς τους πιο παθιασμένους Βαλκάνιους.

Δύο λεπτά αφότου μπήκε στο παιχνίδι σκόραρε ο Λάριν της Σαουθάμπτον και έδωσε τον βαθμό στον Καναδά απέναντι στη Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Η βορειοαμερικανική ομάδα είχε το 61% κατοχής της μπάλας, 17 σουτ έναντι 11 της αντιπάλου και 9 κόρνερ (4 η Βοσνία). Είχε όρεξη και κινητικότητα και παρά τον μόνο έναν βαθμό, έδειξε ότι έχει τα φόντα να προχωρήσει. Ο 25χρονος αμυντικός Ντέιβις της Μπάγερν δεν ήταν έτοιμος για την πρεμιέρα και πιθανότατα να μείνει ξανά αρχικά στον πάγκο. Το Κατάρ κρατιόταν μέσα στο ματς και τελικά πήρε την ισοπαλία από την Ελβετία στο 94’. Παρά το ότι αποφεύχθηκε η ήττα, πάντως, αυτό ήταν το 7ο σερί ματς χωρίς νίκη για την ομάδα του Ζούλεν Λοπετέγκι, του Ισπανού προπονητή που το 2020 οδήγησε τη Σεβίλλη στην κατάκτηση του Γιουρόπα Λιγκ. Όλοι πλην ενός παίκτη της αποστολής αγωνίζονται στο εγχώριο πρωτάθλημα, με τον Αχμέντ να παίζει στην Ισπανία και την Κουλτουράλ Λεονέσα, η οποία υποβιβάστηκε φέτος από τη Β’ στη Γ’.

Ο Καναδάς ήταν ζωηρός στην πρεμιέρα του, ήταν όμως και επιπόλαιος κάποιες φορές στην άμυνα. Η νίκη του σε συνδυασμό με το γκολ/γκολ οδηγεί σε ένα καλοπληρωμένο combo.

177. ΕΛΒΕΤΙΑ - ΒΟΣΝΙΑ/ΕΡΖ. Χ2 2,42

126. ΚΑΝΑΔΑΣ - ΚΑΤΑΡ 1&G 3,15