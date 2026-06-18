Talay Riley: Νεκρός από μαχαιριά στο στήθος - Σε εξέλιξη η έρευνα για το θάνατό του

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία του βραβευμένου με Grammy καλλιτέχνη

Σοκ έχει προκαλέσει στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία η είδηση του θανάτου του βραβευμένου με Grammy τραγουδιστή και συνθέτη Talay Riley, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από τραύματα που προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο.

Όσα έδειξε η νεκροψία

Ο καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Μαρκ Οραμπίγι, εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος σε κήπο στο Σίλβερταουν, στο ανατολικό Λονδίνο, το πρωί της 5ης Ιουνίου. Οι διασώστες έσπευσαν στο σημείο και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά την έναρξη της δικαστικής έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του, ακούστηκε στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Ανατολικού Λονδίνου ότι η νεκροψία κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο Οραμπίγι υπέκυψε σε τραύματα στον θώρακα ή την κοιλιακή χώρα, τα οποία προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο.

Την ημέρα του θανάτου του τραγουδοποιού, τρία άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για δολοφονία. Ένας 27χρονος άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Παράλληλα, ένας 24χρονος άνδρας και μία 25χρονη γυναίκα αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισής τους.

Η ιατροδικαστής Νάντια Περσόντ ανέφερε ότι προς το παρόν δεν θα ληφθεί απόφαση για την περαιτέρω πορεία της έρευνας, καθώς η αστυνομική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως σημείωσε, η διαδικασία ενδέχεται να ανασταλεί σε περίπτωση που προκύψουν ποινικές διώξεις.

Παράλληλα, η οικογένεια του εκλιπόντος αναγνωρίστηκε ως «ενδιαφερόμενο μέρος» στη διαδικασία, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να καταθέσει στοιχεία και να απευθύνει ερωτήσεις στους μάρτυρες κατά την επόμενη φάση της έρευνας. Η επανεξέταση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για τους επόμενους τρεις μήνες.

Songwriter Talay Riley, 35, died after being ‘stabbed in the chest and abdomen’ https://t.co/f9j41Zu68e — Metro (@MetroUK) June 17, 2026

Η επικεφαλής επιθεωρήτρια της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Τζοάνα Γιορκ, είχε απευθύνει δημόσια έκκληση για πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό. «Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και οι σκέψεις μου παραμένουν στην οικογένεια και στους αγαπημένους του Μαρκ. Η έρευνά μας συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση σε οποιονδήποτε βρισκόταν στην περιοχή την ώρα του περιστατικού να επικοινωνήσει με την αστυνομία. Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα να ακούσουμε οποιονδήποτε ενδέχεται να διαθέτει υλικό από κάμερες ασφαλείας ή άλλο οπτικό υλικό από το πρωινό του περιστατικού, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει την έρευνά μας», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε κλήση λίγο μετά τις 9 το πρωί της 5ης Ιουνίου για περιστατικό επίθεσης με μαχαίρι στη λεωφόρο Πάνκχερστ, στο Σίλβερταουν. «Στείλαμε στο σημείο ένα πλήρωμα ασθενοφόρου, δύο διασώστες με οχήματα άμεσης επέμβασης και έναν υπεύθυνο διαχείρισης περιστατικών. Αποστείλαμε επίσης μία ομάδα αντιμετώπισης τραυμάτων από την αεροπορική υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου. Παρείχαμε τις πρώτες βοήθειες σε έναν άνδρα στο σημείο και τον μεταφέραμε κατά προτεραιότητα σε μεγάλο κέντρο αντιμετώπισης τραυμάτων», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Ο Talay Riley είχε καταγράψει σημαντική πορεία ως τραγουδοποιός και παραγωγός, συνεργαζόμενος με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Dua Lipa, η Jessie J, ο Craig David και ο Usher.

Στο ενεργητικό του συγκαταλέγονται επιτυχίες όπως το «Young Dumb & Broke» του Khalid και το «Afterglow» της Becky Hill, το οποίο γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το 2020 βραβεύτηκε με Grammy μαζί με τον αδελφό του για τη συνδημιουργία του τραγουδιού «Lights On» της H.E.R., αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη διεθνή μουσική σκηνή.

Πηγή: Ethnos.gr