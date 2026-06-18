Παναθηναϊκός: Οι 4 που «έλαμψαν» με την Κ17, στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας (pics)

Στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού συμμετέχουν οι Ιάσων Νεμπής, Χρήστος Γείτονας, Βασίλης Λάβδας και Παναγιώτης Μπινιάρης, κάτι που δείχνει και την σημασία που έχει για τον Γιάκομπ Νίστρουπ η ανάδειξη των νεαρών άσων της Ακαδημίας.

Το «Τριφύλλι» ξεκίνησε από χτες την προετοιμασία του για την επόμενη σεζόν, αφού το πρωί έλαβε χώρα ο… πρώτος γύρος των εργομετρικών, ενώ το απόγευμα πραγματοποιήθηκε και η πρώτη προπόνηση της ομάδας υπό τις οδηγίες του Δανού τεχνικού.

Ανάμεσα στους παίκτες που βρέθηκαν στο Κορωπί λοιπόν ήταν και οι νεαροί Νεμπής, Γείτονας, Λάβδας και Μπινιάρης, ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει με το ταλέντο τους και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού (συμπεριλαμβανομένου του Νίστρουπ) πιστεύουν πάρα πολύ στις δυνατότητές τους.

Πρόκειται για μια τετράδα ποδοσφαιριστών που είχαν συμμετοχή στην κατάκτηση του τίτλου της Κ17 φέτος, με τους Λάβδα και Νεμπή μάλιστα να παίζουν και μια ηλικιακή ομάδα πάνω (Κ19) λόγω των ικανοτήτων τους. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι αυτό το δίδυμο ακολούθησε και πέρσι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, δείγμα του πόσο μεγάλη είναι η εκτίμηση των «πράσινων».

Μια από τις προτεραιότητες του νέου τεχνικού του Παναθηναϊκού είναι η και η αξιοποίηση των ταλέντων των Ακαδημιών, κάτι που ανταποκρίνεται απόλυτα και στα «θέλω» του συλλόγου. Η επένδυση που έγινε στα τμήματα υποδομών με την αναδιοργάνωσή τους, την έλευση των Ελευθεριάδη - Φύσσα αλλά και την αναβάθμιση των γηπέδων και των εγκαταστάσεων έχει αρχίσει ήδη να αποδίδει καρπούς, με το αήττητο Πρωτάθλημα της Κ17 να δείχνει τον δρόμο και την παρουσία τεσσάρων παιδιών στην προετοιμασία της ανδρικής ομάδας να επιβεβαιώνει ότι όλα βαδίζουν στον σωστό δρόμο.

Ο Χρήστος Γείτονας προπονείται από πέρσι με την πρώτη ομάδα, γνωρίζει πως είναι οι προπονήσεις σε αυτό το επίπεδο και είχε πολύ σημαντική παρουσία στην πορεία της Κ17. Φυσικά είναι και διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες, έχοντας όλες τις προοπτικές για να φτάσει πολύ ψηλά.

Ο Βασίλης Λάβδας αγωνίζεται ως αμυντικός, αποτέλεσε έναν από τους ηγέτες της ομάδας Κ17 και βρίσκεται γενικά στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού από το 2018, έχοντας γαλουχηθεί στην ομάδα. Φυσικά είναι και αυτός διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες.

Ο Παναγιώτης Μπινιάρης εντάχθηκε στις «πράσινες» Ακαδημίες το 2019, αγωνίζεται ως μέσος και αποτέλεσε φέτος την αποκάλυψη της ομάδας Κ17. Πήρε φανέλα βασικού, ηγήθηκε των συμπαικτών του στην μεσαία γραμμή και εξελίχθηκε σε βασικό πυλώνα της κατάκτησης του τίτλου. Είναι ένας ποδοσφαιριστής πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, με ταχύτητα και ένταση στο παιχνίδι του, στον οποίον οι «πράσινοι» πιστεύουν πάρα πολύ.

Όσον αφορά τον Ιάσονα Νεμπή, ο Παναθηναϊκός τον έφερε στην Ελλάδα το 2024, στα 15 χρόνια του, ενώ αγωνιζόταν στις Ακαδημίες της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και μετρούσε 119 γκολ σε 97 αγώνες. Πρόκειται για έναν επιθετικό με τεράστιο ταλέντο και πολύ μεγάλες προοπτικές, που πήρε χρόνο και με την Κ19, έχει κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του συλλόγου και φυσικά αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ του «Τριφυλλιού».