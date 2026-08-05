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Φινάλε με 5η θέση για την Ελλάδα στον τελικό του Ακροβατικού

Καλλιτεχνική Κολύμβηση
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Με την κατάκτηση της πέμπτης θέσης στο ακροβατικό ομαδικό πρόγραμμα ολοκλήρωσε η Εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, που διεξάγεται στο Παρίσι.

Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τις Μαρίζα Αμεράλη, Θάλεια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Ισμήνη Καραβασίλη, Σοφία Μαλκογεώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή και τον Στέλιο Κουκουσέλη-Φούσκη, πραγματοποίησε αξιόλογη εμφάνιση, συγκεντρώνοντας 206.8142 βαθμούς. Η επίδοση αυτή την έφερε στην πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης, χωρίς όμως να της επιτρέψει να διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η ομάδα των ουδέτερων αθλητριών από τη Ρωσία με 244.8221 βαθμούς, ολοκληρώνοντας το απόλυτο στα ομαδικά αγωνίσματα της διοργάνωσης. Το ασημένιο μετάλλιο πήγε στην Ισπανία με 242.2428 βαθμούς, ενώ η Ιταλία ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου με 219.2545 βαθμούς. Εκτός μεταλλίων έμεινε η Ουκρανία, που περιορίστηκε στην τέταρτη θέση.

Με την ολοκλήρωση των αγωνισμάτων της καλλιτεχνικής κολύμβησης, η Ελλάδα έκλεισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην τρίτη θέση του πίνακα μεταλλίων του αθλήματος. Καθοριστική ήταν η συμβολή των αδελφών Άννας-Μαρίας και Ειρήνης Αλεξανδρή, οι οποίες χάρισαν στη χώρα δύο χρυσά μετάλλια, επικρατώντας τόσο στο τεχνικό όσο και στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου.

Φινάλε με 5η θέση για την Ελλάδα στον τελικό του Ακροβατικού