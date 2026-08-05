Φινάλε με 5η θέση για την Ελλάδα στον τελικό του Ακροβατικού

Με την κατάκτηση της πέμπτης θέσης στο ακροβατικό ομαδικό πρόγραμμα ολοκλήρωσε η Εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, που διεξάγεται στο Παρίσι.

Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τις Μαρίζα Αμεράλη, Θάλεια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Ισμήνη Καραβασίλη, Σοφία Μαλκογεώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή και τον Στέλιο Κουκουσέλη-Φούσκη, πραγματοποίησε αξιόλογη εμφάνιση, συγκεντρώνοντας 206.8142 βαθμούς. Η επίδοση αυτή την έφερε στην πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης, χωρίς όμως να της επιτρέψει να διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η ομάδα των ουδέτερων αθλητριών από τη Ρωσία με 244.8221 βαθμούς, ολοκληρώνοντας το απόλυτο στα ομαδικά αγωνίσματα της διοργάνωσης. Το ασημένιο μετάλλιο πήγε στην Ισπανία με 242.2428 βαθμούς, ενώ η Ιταλία ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου με 219.2545 βαθμούς. Εκτός μεταλλίων έμεινε η Ουκρανία, που περιορίστηκε στην τέταρτη θέση.

Με την ολοκλήρωση των αγωνισμάτων της καλλιτεχνικής κολύμβησης, η Ελλάδα έκλεισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην τρίτη θέση του πίνακα μεταλλίων του αθλήματος. Καθοριστική ήταν η συμβολή των αδελφών Άννας-Μαρίας και Ειρήνης Αλεξανδρή, οι οποίες χάρισαν στη χώρα δύο χρυσά μετάλλια, επικρατώντας τόσο στο τεχνικό όσο και στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου.