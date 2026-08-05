Χαλκιδική: Εντός των προβλεπόμενων ορίων τα αποτελέσματα των αναλύσεων στο πόσιμο νερό στη Σίβηρη

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων σε δείγματα πόσιμου νερού στον οικισμό της Σίβηρης του δήμου Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, όπου σε προηγούμενο έλεγχο ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι και οι κάτοικοι ενημερώθηκαν πως το νερό κρίθηκε προσωρινά ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Με νεότερη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Κασσάνδρας ενημερώνει τους κατοίκους του οικισμού Σίβηρης ότι «σύμφωνα με τις εκθέσεις δοκιμών και τα αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων που έχουν μέχρι στιγμής παραληφθεί από το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ, στις δύο από τις τρεις εκθέσεις, τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων ήταν εντός των προβλεπόμενων ορίων».

Όπως διευκρινίζεται, η διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνεχίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ τα αποτελέσματα της τρίτης έκθεσης, αναμένεται να γνωστοποιηθούν αύριο στον Δήμο.

«Από την πρώτη στιγμή, που γνωστοποιήθηκε το αρχικό αποτέλεσμα του ελέγχου, ο Δήμος Κασσάνδρας προχώρησε στην άμεση εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών», σημειώνεται στην ανακοίνωση του δήμου.

Πηγή: cnn.gr