«Συμφώνησε με την Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Ουάλας»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, η Μακάμπι Τελ Αβίβ συμφώνησε σε όλα με τον Κίτον Ουάλας.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάνιελ Τάις και συνεχίζει την ενίσχυσή της.

Το «BasketNews» ανέφερε πως ο Κίτον Ουάλας βρίσκεται ψηλά στη λίστα της και σύμφωνα με το «one.co.il» οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία.

Όπως υπογραμμίζεται, πλέον μένει μόνο να πέσουν οι υπογραφές και αφού ολοκληρωθεί και το τυπικό κομμάτι θα υπάρξει η σχετική ανακοίνωση.