Επίσημα στους Νάγκετς ο Ντιαλό (pic)

Οι Ντένβερ Νάγκετς ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτηση του Άλφα Ντιαλό.

Ο Άλφα Ντιαλό θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ, με τους Ντένβερ Νάγκετς να ανακοινώνουν επίσημα την απόκτησή του.

Ο Ντιαλό τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Μονακό και πέρσι είχε 11,9 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 27,9 λεπτά και 42 ματς στην Euroleague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι Ντένβερ Νάγκετς υπέγραψαν συμβόλαιο με τον ελεύθερο φόργουορντ Άλφα Ντιαλό, όπως ανακοίνωσαν σήμερα ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Επιχειρήσεων Μπάσκετ Μπεν Τένζερ και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Προσωπικού Παικτών Τζόναθαν Γουάλας.

Ο Ντιαλό, ύψους 2.01, 29 ετών, εντάσσεται στο Ντένβερ μετά από πέντε προηγούμενες σεζόν παίζοντας για την AS Monaco της EuroLeague. Πέρυσι αγωνίστηκε σε 77 συνολικά παιχνίδια (72 ως βασικός) για τη Μονακό, έχοντας μέσο όρο 11,9 πόντους, 4,4 ριμπάουντ, 1,7 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 25,4 λεπτά ανά αγώνα. Ο Ντιαλό κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Αμυντικού της EuroLeague το 2026, ανακηρύχθηκε Καλύτερος Αμυντικός της Χρονιάς στη Γαλλία LNB το 2025 και το 2026, καθώς και στην ομάδα Καλύτερων Πέντε Παικτών της Γαλλίας LNB Pro A το 2022 και το 2025.

Ο Ντιαλό έπαιξε τέσσερα χρόνια στο Providence College πριν αγωνιστεί στο εξωτερικό, συμμετέχοντας σε 130 αγώνες καριέρας (111 ως βασικός) για τους Friars, έχοντας μέσο όρο 12,2 πόντους, 6,4 ριμπάουντ, 2,2 ασίστ και 1,3 κλεψίματα σε 30,1 λεπτά ανά αγώνα. Επιλέχθηκε στη δεύτερη ομάδα του All-Big East τόσο το 2019 όσο και το 2020 και στην ομάδα All-Tournament του Big East το 2018. Ο 29χρονος κατάγεται από το Ντένβερ του Κολοράντο και φοίτησε στο Λύκειο Λίνκολν στο Ντένβερ».