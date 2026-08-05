Αποθέωσε Αντετοκούνμπο ο Ντουράντ: «Θα μπορούσε να γίνει ο κορυφαίος όλων αν το ήθελε» (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ αποθέωσε σε δηλώσεις του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τόνισε πως μπορεί να γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί παρελθόν από τους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς παραχωρήθηκε με trade στους Μαϊάμι Χιτ, με στόχο να τους οδηγήσει στην κορυφή του ΝΒΑ.

Ο Κέβιν Ντουράντ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον «Greek Freak» και τόνισε πως είναι ο αγαπημένος του παίκτης να παρακολουθεί. Μάλιστα, το πήγε ένα βήμα παραπέρα και ξεκαθάρισε πως ο Έλληνας σούπερσταρ, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών.

«Ο “Greek Freak” πιθανότατα ο αγαπημένος μου παίκτης να παρακολουθώ. Ο “Greek Freak” νομίζω ότι είναι μια δύναμη και δεν έχω δει ποτέ κάτι σαν αυτόν. Το ταβάνι του, θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ αν το ήθελε πραγματικά. Αυτό είναι αρκετά τρομακτικό να το σκεφτείς αλλά είναι αναμφισβήτητα ο αγαπημένος μου παίκτης να παρακολουθώ» ανέφερε.