Στην Ντουμπάι ο Κράαγκ - Παραχωρείται δανεικός στην Μπανταλόνα (pic)

Η Ντουμπάι υπέγραψε τον Γιάνικ Κράαγκ, ο οποίος τη νέα σεζόν θα αγωνιστεί ως δανεικός στην Μπανταλόνα.

Η Ντουμπάι τα βρήκε σε όλα με ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ολλανδίας και ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάνικ Κράαγκ.

Βέβαια, ο 23χρονος δεν θα αγωνιστεί εκεί του χρόνου, καθώς θα παραχωρηθεί ως δανεικός στην Μπανταλόνα, από την οποία αναδείχθηκε.

Την περασμένη σεζόν στο BCL είχε κατά μέσο όρο 7,6 πόντους και 5,5 ριμπάουντ σε 15 αγώνες. Μάλιστα, πέρσι αγωνίστηκε σε 40 ματς στην ACB, ενώ έκανε το ντεμπούτο του στην διοργάνωση τη σεζόν 2020/21 σε ηλικία μόλις 18 ετών.