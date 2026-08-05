Στην Ντουμπάι ο Κράαγκ - Παραχωρείται δανεικός στην Μπανταλόνα (pic)

Η Ντουμπάι τα βρήκε σε όλα με ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ολλανδίας και ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάνικ Κράαγκ.
Βέβαια, ο 23χρονος δεν θα αγωνιστεί εκεί του χρόνου, καθώς θα παραχωρηθεί ως δανεικός στην Μπανταλόνα, από την οποία αναδείχθηκε.
Την περασμένη σεζόν στο BCL είχε κατά μέσο όρο 7,6 πόντους και 5,5 ριμπάουντ σε 15 αγώνες. Μάλιστα, πέρσι αγωνίστηκε σε 40 ματς στην ACB, ενώ έκανε το ντεμπούτο του στην διοργάνωση τη σεζόν 2020/21 σε ηλικία μόλις 18 ετών.
Dubai Basketball has signed Yannick Kraag, who will spend the 2026/27 season on loan at @Penya1930— Dubai Basketball (@dubaibasket) August 5, 2026
Best of luck, Yannick! 💪
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