Έκαναν χωματερή τον βυθό της θάλασσας στην Κέρκυρα - Από ξαπλώστρες μέχρι καθίσματα

Εικόνες ντροπής αποτύπωσε με την κάμερά του ο φωτορεπόρτερ Γιώργος Κονταρίνης στη γνωστή παραλία της Κέρκυρας, Ημερολιά.

Στο φετινό υποβρύχιο φωτορεπορτάζ του καταγράφει ξαπλώστρες εγκαταλελειμμένες, βάσεις από ομπρέλες πεταμένες, χαλασμένα καθίσματα παρατημένα στον βυθό της θάλασσας.

Η κατάσταση παραμένει ίδια εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με τους υπευθύνους αυτής της πράξης, καθώς και για τους αρμόδιους φορείς που έπρεπε να είχαν ήδη επέμβει για τον καθαρισμό της.

«Στην παραλία Ημερολιά, στη βόρεια Κέρκυρα, ο βυθός της θάλασσας εξακολουθεί να κρύβει δυσάρεστες εικόνες.

Το φετινό μου υποβρύχιο φωτορεπορτάζ καταγράφει ξαπλώστρες εγκαταλελειμμένες στον βυθό, σε ένα σημείο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Πέρσι, στην ίδια παραλία, είχα αναδείξει με φωτορεπορτάζ βάσεις από ομπρέλες πεταμένες στη θάλασσα. Οι εικόνες εκείνες έκαναν τον γύρο της Ελλάδας και παρουσιάστηκαν ακόμη και στην ΕΡΤ.

Έναν χρόνο μετά, το πρόβλημα όχι απλώς παραμένει αλλά μεγάλωσε. Οι φωτογραφίες δεν είναι απλώς εικόνες· είναι μια υπενθύμιση ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας».

Πηγή: ethnos.gr