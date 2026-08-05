«Από τα πιο ιστορικά game-winners»: Η Euroleague αποθέωσε το buzzer-beater του Χέις-Ντέιβις με την Βαλένθια (vid)

Η Euroleague θυμήθηκε το τρομερό buzzer-beater του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις στην σειρά του Παναθηναϊκού AKTOR με την Βαλένθια.

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις έκανε κατευθείαν την διαφορά στον Παναθηναϊκό AKTOR και μία από τις μεγαλύτερες στιγμές του ήρθε στην σειρά του «τριφυλλιού» με την Βαλένθια.

Πιο συγκεκριμένα, στο Game 2 των play-offs ευστόχησε σε ένα εντυπωσιακό buzzer-beater, δίνοντας τη νίκη στους «πράσινους» με 107-105.

«Γράφοντας τη δική του ιστορία, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις το κάνει αυτό πριν από κάθε ελεύθερη βολή. Αυτή είναι η νοοτροπία πίσω από ένα από τα πιο ιστορικά game-winners όλων των εποχών» έγραψε η Euroleague στην ανάρτησή της, στην οποία θυμήθηκε το συγκεκριμένο καλάθι.

Δείτε την ανάρτηση: