Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών: Τα προφίλ της Αυστραλίας και του Βελγίου

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών πλησιάζει, με τις Αυστραλία και Βέλγιο να ξεχωρίζουν.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Ήρθε η ώρα να κοιτάξουν τις ΗΠΑ στα μάτια;

Η Αυστραλία θα ταξιδέψει στο Βερολίνο με στόχο να ενισχύσει την εξαιρετική φήμη και την κληρονομιά της ως μία από τις κορυφαίες χώρες στο παγκόσμιο γυναικείο μπάσκετ.

Αυτό σημαίνει ότι θα επιχειρήσει να συνεχίσει το εντυπωσιακό σερί της σε μετάλλια, (8 στις τελευταίες 10 διοργανώσεις της FIBA).

Με απίστευτο βάθος και ποιότητα, θα είναι και πάλι μία από τις επικρατέστερες ομάδες για το βάθρο.

ΠΩΣ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ

Η Αυστραλία εξασφάλισε απευθείας εισιτήριο για τη διοργάνωση ως πρωταθλήτρια του FIBA ​​Women's Asia Cup 2025. Κέρδισε το τρόπαιο κερδίζοντας 88-79 την Ιαπωνία.

Ωστόσο, συμμετείχε κανονικά και στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών FIBA ​​2026.

Εκεί, στο τουρνουά που έγινε την Κωνσταντινούπολη σημείωσε 5 νίκες, έχοντας εξασφαλισμένη ωστόσο την πρόκριση της από την πρωτιά FIBA ​​Women's Asia Cup 2025

Τα αποτελέσματα

1η αγωνιστική: Αργεντινή 65-91 Αυστραλία (Νίκη)

2η αγωνιστική: Αυστραλία 81-71 Ιαπωνία (Νίκη)

3η αγωνιστική: Αυστραλία 71-58 Ουγγαρία (Νίκη)

4η αγωνιστική: Τουρκία 74-77 Αυστραλία (Νίκη)

5η αγωνιστική: Αυστραλία 82-76 Καναδάς (Νίκη)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΠΕΛΛΑ:

Αριθμός συμμετοχών (συμπεριλαμβανομένου του 2026): 17

Τελευταία συμμετοχή: 2022 (3η)

Καλύτερη θέση: 1η (2006)

Μετάλλια: Χρυσό (2006), Ασημένιο(2018), Χάλκινο(1998, 2002, 2014, 2022)

Η θέση της αυτή τη στιγμή στο FIBA World Ranking for Women, presented by Nike: 3η

Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ Π.Κ.

Οι Opals έχουν κληρωθεί σε έναν δύσκολο Όμιλο Γ, που περιλαμβάνει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Βέλγιο, και την Τουρκία που μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε όταν βρεθεί στην ημέρα της.

Το Πουέρτο Ρίκο θα είναι ένα σημαντικό αουτσάιντερ

Οι αγώνες της στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Αυστραλία - Πουέρτο Ρίκο (4 Σεπτεμβρίου)

Τουρκία - Αυστραλία (6 Σεπτεμβρίου)

Βέλγιο - Αυστραλία (7 Σεπτεμβρίου)

ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

Η frontcourt γραμμή της Αυστραλίας είναι πολύ στιβαρή, ιδιαίτερα με το μέγεθος, το ύψος, τη δύναμη και τις δεξιότητες που φέρνουν οι Εζι Μακμπέγκορ και η Αλάνα Σμιθ. Και οι δύο έχουν εντυπωσιάσει στα πιο πρόσφατα παγκόσμια τουρνουά, δείχνοντας ότι μπορούν να οδηγήσουν τους Opals προς τη δόξα.

Η Magbegor ήταν η πρώτη σκόρερ της Αυστραλίας στο Προκριματικό Τουρνουά του Μαρτίου. Προερχόταν μάλιστα από το εκπληκτικό παιχνίδι που έκανε στον μικρό τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων όταν συγκέντρωσε 45 αξιολόγηση. Παράλληλα δε και η Σμιθ ήταν εξαιρετική στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και πραγματοποίησε κάποιες ξεχωριστές εμφανίσεις στην Κωνσταντινούπολη.

Στο backcourt, η Σάμι Γουίτκομπ ήταν η MVP στο Προκριματικό Τουρνουά της Πόλης. Συνολικά η εμπειρία, η ποιότητα και η τεχνογνωσία των έμπειρων παικτριών της Αυστραλίας, είναι πιθανό να φανούν ξανά στο Βερολίνο και να οδηγήσουν την Αυστραλία ξανά στο βάθρο έχοντας όμως κι ένα κρυφό στόχο: Να φανούν ανταγωνιστικές απέναντι στο μεγάλο φαβορί, τις ΗΠΑ αν και όποτε βρεθούν απέναντι τους.

Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ

Ο κύριος φόβος της Αυστραλίας θα μπορούσε να είναι η πιθανή αστοχία στη επιλογή των καλύτερων συνδυασμών παικτών στο γήπεδο όταν κάθε φάση έχει σημασία, καθώς η Αυστραλία διαθέτει ένα πάρα πολύ πλούσιο ρόστερ. Οι περισσότεροι προπονητές θα ήθελαν να ταλαιπωρούνται από έναν τέτοιο πονοκέφαλο. Η θρυλική Σάντι Μπροντέλο όμως, θα κληθεί να πάρει τις αποφάσεις και ξέρει ότι πρέπει να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές.

Επίσης η Αυστραλία περιμένει μια δύσκολη φάση ομίλων, με μικρό περιθώριο λάθους, επομένως θα χρειαστεί ένα δυνατό ξεκίνημα.

Η ελπίδα είναι ότι θα συνεχίσουν με την ορμή από το Προκριματικό Τουρνουά, όταν έφυγαν αήττητοι από τον λεγόμενο «Όμιλο Θανάτου». Και η αλήθεια είναι ότι η Αυστραλία διαθέτει πολλές παίκτριες που θα κάλλιστα θα μπορούσαν να ενταχθούν στην κατηγορία αυτών που πρέπει να έχουμε τα μάτια μας πάνω τους.δ

Με τέτοια ποιότητα, βάθος, ένα λαμπρό μείγμα βετεράνων και ανερχόμενων αστέρων, οι Opals έχουν όλα τα συστατικά για να κάνουν τη δουλειά. Σίγουρα ο στόχος θα είναι τουλάχιστον να επαναλάβουν την εμφάνισή τους στον Τελικό του 2018 στην Τενερίφη.

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

Υπάρχουν έξι παίκτες που επέστρεψαν από την ομάδα που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και το μαργαριτάρι στο στέμμα του ρόστερ είναι η σπουδαία γκαρντ Σάμι Γουίτκομπ..

Μαζί της θα είναι και η εξίσου επιδραστική και εξαιρετικά έμπειρη Στεφ Τάλμποτ, καθώς και η Τζέιντ Μέλμπουρν, η οποία κέρδισε το βραβείο Rising Star στο Παρίσι το 2024.

Η frontcourt είναι επίσης γεμάτη, με τις πάντα εντυπωσιακές Αλάνα Σμιθ και Έζι Μαγκμπεγκορ.

Η άλλη παίκτρια που αγωνίστηκε στο Παρίσι είναι η νεαρή Ιζαμπέλ Μπορλάσε, η οποία έχει τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις της, έχοντας προηγουμένως κάνει μεγάλες εμφανίσεις στις διοργανώσεις των μικρότερων ηλικιών της FIBA.

Η Άλεξ Φάουλερ, MVP TISSOT του FIBA ​​Women's Asia Cup 2025, ανταμείφθηκε για την εξαιρετική της φόρμα ενώ η Άλεξ Γουίλσον έχει επίσης επιλεγεί, έχοντας διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην πορεία των 3x3 Gangurrus στο Παρίσι το 2024.

«Έχω μεγάλη πίστη σε αυτήν την ομάδα. Έχουμε ένα εξαιρετικό μείγμα εμπειρίας, ταλέντου και χημείας», δήλωσε η προπονήτρια, Σάντι Μπροντέλο.

«Η Σάμι είναι η αρχηγός των Opals και είναι μια καταπληκτική ηγέτιδα. Θα την υποστηρίξουν πολύ οι Έζι, Αλάνα, Στεφ και Τζέιντ. Ενώ η προετοιμασία μας είναι σύντομη, εμπιστευόμαστε τη δουλειά που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια».

«Πιστεύουμε ο ένας στον άλλον και τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε στην καλύτερη μας φόρμα όταν έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Αν παίξουμε με την ταυτότητά μας, ξέρουμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε οποιονδήποτε».

Η Μπροντέλο προετοιμάζεται για την τρίτη της συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIBA ​​και είναι η μακροβιότερη προπονήτρια των Opals στην ιστορία του προγράμματος.

«Το σταφ μας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην παρακολούθηση των παικτριών σε όλο τον κόσμο από το Παρίσι και μετά. Η Αυστραλία είναι τυχερή που έχει απίστευτο βάθος, επομένως η επιλογή της τελικής 12άδας δεν είναι ποτέ εύκολη», τόνισε.

«Δεν κοιτούσαμε μόνο το ταλέντο - ψάχναμε για παίκτριες που ταιριάζουν στο στυλ παιχνιδιού μας, αγκαλιάζουν τι σημαίνει να εκπροσωπείς την Αυστραλία και βάζουν την ομάδα πάνω απ' όλα».

«Θεωρήσαμε ότι οι παίκτριες που ήδη καταλάβαιναν το σύστημά μας, είχαν χτίσει χημεία μέσα στο πρόγραμμα και μπορούσαν να ξεκινήσουν δυναμικά. Πιστεύουμε ότι αυτή η ομάδα μάς δίνει την καλύτερη ευκαιρία να πετύχουμε στο Βερολίνο», κατέληξε η Μπροντέλο.

Το πλήρες ρόστερ όπως έχεις ήδη ανακοινωθεί:

Zitina Aokuso

Chloe Bibby

Isobel Borlase

Isabelle Bourne

Alex Fowler

Ezi Magbegor

Jade Melbourne

Steph Reid

Alanna Smith

Steph Talbot

Sami Whitcomb

Alex Wilson

ΒΕΛΓΙΟ

Με την Βανλού του Αθηναϊκού για να γράψει ιστορία

Ηταν μια απίστευτη άνοδος στην κορυφή της μεγάλης σκηνής για το Βέλγιο και τώρα του δίνεται η ευκαιρία να συνεχίσει αυτήν την πορεία κατακτώντας το πρώτο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ Γυναικών της FIBA.

Σε μία συμμετοχή που θα είναι μόλις η τρίτη στη μεγάλη διοργάνωση. Είναι μια από τις ομάδες που αναμένεται να λάμψουν έχοντας στο ρόστερ του και την Τζούλι Βανλού, που μόλις πριν από λίγες εβδομάδες ανακοινώθηκε ότι θα συνεχίσει την καριέρα της στον Αθηναϊκό και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι Cats είναι επίσης πιθανό να κερδίσουν ακόμη περισσότερους θαυμαστές αν συνεχίσουν να παίζουν το δυναμικό και συναρπαστικό μπάσκετ που τους έχει οδηγήσει στην επιτυχία στα Ευρωμπάσκετ των Γυναικών.

ΠΩΣ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ

Το Βέλγιο εξασφάλισε τη θέση του κερδίζοντας ένα απευθείας εισιτήριο χάρη στην επιτυχημένη και δραματική υπεράσπιση του στέμματός του στο Ευρωμπάσκετ Γυναικών της FIBA ​​πέρυσι στην Αθήνα. Κέρδισε την Ισπανία με 67-65 σε έναν από τους πιο κλασικούς τελικούς όλων των εποχών.

Ωστόσο, έχοντας εξασφαλισμένη την πρόκριση της, συμμετείχε και στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών της FIBA ​​2026, σημειώνοντας πέντε νίκες.

Προκριματικό Τουρνουά Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών FIBA ​​2026 (Γουχάν, Κίνα)

1η αγωνιστική: Βραζιλία 70-99 Βέλγιο (Νίκη)

2η αγωνιστική: Βέλγιο 80-65 Κίνα (Νίκη)

3η αγωνιστική: Βέλγιο 81-50 Μάλι (Νίκη)

4η αγωνιστική: Νότιο Σουδάν 64-102 Βέλγιο (Νίκη)

5η αγωνιστική: Βέλγιο 93-50 Τσεχία (Νίκη)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΠΕΛΛΑ:

Το Βέλγιο έφτασε στους Ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο ντεμπούτο του το 2018…

Αριθμός συμμετοχών (συμπεριλαμβανομένου του 2026): 3

Τελευταία συμμετοχή: 2022 (5η)

Καλύτερη θέση: 4η (2018)

Τερματισμοί στο βάθρο: Καμία

Η θέση της αυτή τη στιγμή στο FIBA World Ranking for Women, presented by Nike: 5η

Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ Π.Κ.

Οι Cats θα αγωνιστούν στον Γ' Όμιλο όπου θα είναι και η ευρωπαία αντίπαλός τους, η Τουρκία. Οι δύο ομάδες έχουν αποφύγει η μία την άλλη σε μεγάλα τουρνουά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Επόμενος αντίπαλος θα είναι το Πουέρτο Ρίκο και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσουν την Αυστραλία, επίσης φαβορί του ομίλου.

Αυτό τους δίνει επίσης την ευκαιρία να πάρουν εκδίκηση για την οδυνηρή ήττα στον Αγώνα του Χάλκινου Μεταλλίου στο Παρίσι το 2024.

Οι αγώνες του Βελγίου στο Π.Κ.

Βέλγιο - Τουρκία (4 Σεπτεμβρίου)

Πουέρτο Ρίκο - Βέλγιο (6 Σεπτεμβρίου)

Βέλγιο - Αυστραλία (7 Σεπτεμβρίου)

ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

Η Έμμα Μίσεμαν είναι ήδη μία θρυλική φιγούρα του παγκόσμιου στερεώματος και θα επιδιώξει να οδηγήσει την ομάδα της σε ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα. Όχι μόνο ως η κορυφαία παίκτρια του Βελγίου, αλλά και ως ένα από τα κορυφαία αστέρια ολόκληρου του τουρνουά.

Οι ικανότητές της στο σκοράρισμα, τα ριμπάουντ, οι πάσες, η άμυνα, η ικανότητα και η ηγετικότατα της παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο και όλα είναι δυνατά για αυτή. Η Τζούλι Αλεμάντ αναγνωρίζεται πλέον ως μία από τις καλύτερες playmakers στο παγκόσμιο μπάσκετ και συνεχίζει να βελτιώνεται κάθε χρόνο. Ισοφάρισε το ρεκόρ σε ασίστ της διοργάνωσης στο ντεμπούτο της το 2018 και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Στη Γουχάν στον Προκριματικό του Π.Κ. αναδείχτηκε πολυτιμότερη παίκτρια έχοντας κάνει ρεκόρ στα κλεψίματα.

ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ

Ενώ το Βέλγιο δεν είναι ομάδα μίας παίκτριας με κανέναν τρόπο, βασίζεται πολύ στην απόλυτη λαμπρότητα της Emma Meesseman.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι διαθέσιμη για ολόκληρους αγώνες ή ακόμα και για κάποια κρίσιμα σημεία σημαντικών αγώνων, αυτό θα είναι ένας τεράστιος φόβος.

Ειδικά όταν σε αυτό το elite επίπεδο τα περιθώρια από τη νίκη στην ήττα και τούμπαλιν είναι πάρα πολύ μικρά.

Η ελπίδα έγκειται στο γεγονός ότι έχουν σπουδαίες παίκτριες (τουλάχιστον στο βασικό rotation) και έναν προπονητή, τον Μάικ Τίμπο, για να κάνουν τη δουλειά και να πραγματοποιήσουν τη φιλοδοξία τους. Η ικανότητά τους να κινούν την μπάλα είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη στον πλανήτη και επίσης βελτιώνουν διαρκώς τις αμυντικές τους ικανότητες.

Θα ήταν μια τεράστια απογοήτευση για τις Cats αν δεν ανέβουν στο βάθρο για πρώτη φορά.