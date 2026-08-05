«Παραδόθηκε» στον Φονσέκα ο Τσιτσιπάς (vids)

Ο Ζοάο Φονσέκα λύγισε στα δύο σετ τον Στέφανο Τσιτσιπά και τον άφησε εκτός τρίτου γύρου στο Μόντρεαλ.

Ο 19χρονος Βραζιλιάνος (Νο.27) επικράτησε του κορυφαίου Έλληνας τενίστα (Νο.53) με 7-6(3), 7-5 σε 1 ώρα και 50 λεπτά και θα παίξει στη φάση των «32» με Κάσπερ Ρουντ ή Χουάν Μανουέλ Σερούντολο. Ήταν, μάλιστα, μόλις η πρώτη νίκη του στον Καναδά!

Ο Τσιτσιπάς συνεχίζει να δείχνει κάποια μικρά σημάδια βελτίωσης (slice, παιχνίδι στο φιλέ), όμως αυτό δεν είναι ακόμα αρκετό για να σταματήσει ποιοτικούς παίκτες, όπως ο Φονσέκα. Το ματς κρίθηκε στις λεπτομέρειες και τελικά πήρε την πρόκριση αυτός που απέφυγε τα λάθη στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Ο Στέφανος, βέβαια, βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο, προσπαθεί να αλλάξει πράγματα στο παιχνίδι του και σίγουρα αυτό απαιτεί περισσότερο χρόνο.\

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Φονσέκα ήταν αυτός που πέτυχε με το... καλημέρα μπρέικ (2-0), όμως έκανε μερικά «δώρα» στον Στέφανο στο επόμενο γκέιμ, με συνέπεια να χάσει και εκείνος το σερβίς του.

Ο Τσιτσιπάς συνέχισε να πιέζει το σερβίς του αντιπάλου του, όμως δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τα μπρέικ πόιντ του (0/3) και οι διαφορές λύθηκαν στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο μέχρι τότε μέτριος Φονσέκα ανέβασε ταχύτητα, πήρε πόντους από λάθη του Στέφανου και έβαλε βάσεις για τη νίκη του.

Ο νεαρός τενίστας άρχισε να πατάει καλύτερο στο γήπεδο στο δεύτερο σετ και με το μπρέικ που πέτυχε στο τρίτο γκέιμ, έγινε το μεγάλο φαβορί για τη νίκη.

Στα επόμενα τρία service games του δεν έχασε ούτε πόντο, αλλά μάλλον αγχώθηκε όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια του στο 5-4 και ο Τσιτσιπάς ξαναμπήκε στη διεκδίκηση του σετ. Ακολούθησε, ωστόσο, ένα καταστροφικό γκέιμ και το νέο μπρέικ του Φονσέκα, που αμέσως μετά... αποκατέστησε την τάξη και έκλεισε τον αγώνα κρατώντας πάλι με μηδέν! Έχει πλέον δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες με τον 27χρονο Έλληνα.

Ο Τσιτσιπάς περιμένει να δει αν θα υπάρξουν νέες αποσύρσεις στο Σινσινάτι μήπως και μπει στο κυρίως ταμπλό απευθείας, αλλιώς θα αναγκαστεί να δώσει και εκεί προκριματικά την άλλη εβδομάδα.

'VAMOS!' 🗣️🇧🇷



Joao Fonseca returns to the ATP Tour with a straight-sets victory over Stefanos Tsitsipas ✅#OBN26 pic.twitter.com/OgEVyFZ2TV — Tennis TV (@TennisTV) August 5, 2026