Ανανέωση χορηγικής συνεργασίας για το Περιστέρι Betsson

Το Περιστέρι Betsson ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με την Linglong Tire.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τη Linglong Tire, η οποία θα αποτελεί «Επίσημο Χορηγό» της ομάδας και για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η συνέχιση της συνεργασίας επιβεβαιώνει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει οι δύο πλευρές, καθώς και τη δέσμευσή τους σε κοινές αξίες, όπως η ποιότητα, η αξιοπιστία, η καινοτομία και η διαρκής εξέλιξη.

Η Linglong Tire αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ελαστικών της Κίνας και έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ομίλους ελαστικών παγκοσμίως. Με σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις σε Ασία και Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και το νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιό της στη Σερβία, η εταιρεία επενδύει διαρκώς στην τεχνολογία, την έρευνα και την ανάπτυξη, ενισχύοντας συνεχώς τη διεθνή παρουσία της σε περισσότερες από 170 χώρες.

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της αποτυπώνεται τόσο στις διεθνείς διακρίσεις που έχει λάβει όσο και στις εξαιρετικές επιδόσεις των ελαστικών της σε ανεξάρτητες δοκιμές. Ενδεικτικά, τα μοντέλα υψηλών επιδόσεων Linglong Sport Master και Linglong Sport Master 4S έχουν αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές αξιολογήσεις για τις επιδόσεις τους στο φρενάρισμα σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα.

Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ευχαριστεί θερμά τη Linglong Tire για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή της και της εύχεται μια ακόμη χρονιά γεμάτη επιτυχίες και ανάπτυξη.

Ιστότοπος : https://www.linglongtire.gr/

Instagram : https://www.instagram.com/linglongtiregr

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