Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: «Δεν υπήρχε μηχανική βλάβη», κατέθεσαν οι διασωθέντες

Κατέθεσαν σήμερα, Τετάρτη (05/08), ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμος που διασώθηκαν από τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα.

Οι αξιωματικοί που διερευνούν την υπόθεση εστίασαν στον συντονισμό της επιχείρησης και ειδικότερα στο ποιος έδινε τις εντολές και σε ποιους απευθύνονταν.

Από τις έως τώρα καταθέσεις δεν προέκυψε αναφορά σε τεχνικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο ενδεχόμενο να απομακρύνεται σε αυτή τη φάση της έρευνας.

Τρεις εμπειρογνώμονες

Τη διερεύνηση αναλαμβάνουν πλέον τρεις πραγματογνώμονες που θα οριστούν από την Ελληνική Αστυνομία. Καθένας θα συντάξει πόρισμα στο πεδίο της ειδικότητάς του και τα συμπεράσματα θα ενταχθούν στη δικογραφία.

Παράλληλα, θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους αρμόδιους, ενώ θα εξεταστεί το διαθέσιμο οπτικό και αποδεικτικό υλικό από τη στιγμή της σύγκρουσης. Ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος έχουν υποστεί ορθοπεδικούς τραυματισμούς, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Στο σημείο πτώσης πραγματοποιήθηκε επίσης αυτοψία από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με τη συνδρομή drone. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν θα διαβιβαστούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές της Βοιωτίας.

Πηγή: cnn.gr