«Οι λόγοι που οι Ουόριορς δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν τον Αντετοκούνμπο»

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν κατάφεραν να κάνουν δικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αυτό μπορεί να οφείλεται σε δύο άλλες κινήσεις.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού στο ΝΒΑ και τελικά κατέληξε στους Μαϊάμι Χιτ. Φυσικά, όλες οι ομάδες του «μαγικού κόσμου» ήθελαν να τον κάνουν δικό τους και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν αποτέλεσαν εξαίρεση.

Σύμφωνα με τον Νικ Φρίεντελ του «Athletic», οι «Πολεμιστές» δεν μπόρεσαν να κάνουν δικό τους τον «Greek Freak» καθώς δεν είχαν τα κατάλληλα κομμάτια για να προτείνουν ένα ελκυστικό πακέτο.

Όπως ανέφερε, οι επιλογές των Τζέιμς Ουάισμαν στο draft του 2020 και του Τζόναθαν Κουμίνγκα το 2021 είχαν άμεση επίδραση στην αδυναμία τους να αποκτήσουν τον Αντετοκούνμπο.

Κανένας από τους δύο παίκτες δεν εξελίχθηκε σε πολύτιμο asset για ένα πιθανό trade και έτι δεν είχαν κάποιον παίκτη (φυσικά εκτός του Στεφ Κάρι) που θα μπορούσε να αποτελέσει το centerpiece της προσφοράς τους.