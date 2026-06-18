Υπόθεση Αντετοκούνμπο: «Οι Μπακς συμπεριφέρονται σαν να έχουν το 13ο pick στο draft»

Μία ένδειξη πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αποχωρήσει από τους Μπακς, είναι η συμπεριφορά των «Ελαφιών» όσον αφορά το draft.

Το φετινό καλοκαίρι στο ΝΒΑ είναι «καυτό», καθώς αρκετοί αστέρες είναι πιθανό να αποχωρήσουν από τις ομάδες τους. Ένας από αυτός είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες, με τους Χιτ και τους Σέλτικς να θεωρούνται πλέον τα φαβορί. Μάλιστα, η συμπεριφορά των «Ελαφιών»… δείχνει Μαϊάμι.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τζέικ Φίσερ ανέφερε πως άνθρωποι στην λίγκα πιστεύουν πως οι Μπακς συμπεριφέρονται σαν να έχουν όχι μόνο το 10ο pick στο draft αλλά και το 13ο, το οποίο ανήκει στους Χιτ.

Όπως αναφέρεται, ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος να γίνει αυτό θα είναι να παραχωρηθεί ο Giannis στην ομάδα του Μαϊάμι.

Έτσι, μένει να φανεί αν πριν το draft ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έχει νέα ομάδα.