Οτελούλ: Ανακοίνωσε Χριστόπουλο για δύο χρόνια

Παίκτης της Οτελούλ έως το 2028 θα είναι ο Γιάννης Χριστόπουλος.

Στη Ρουμανία και την Οτελούλ Γκαλάτσι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Χριστόπουλος. Ο 26χρονος αμυντικός φεύγοντας από τον ΟΦΗ, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του εκτός Ελλάδας και υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Οτελούλ.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στη Σλάβεν Μπελούπο στην Κροατία και τον Αστέρα Τρίπολης.

«Η Οτελούλ είναι μια νέα σημαντική σελίδα στην καριέρα μου. Είναι μια νέα πρόκληση και είμαι έτοιμος να δώσω το καλύτερο εαυτό μου για την ομάδα. Έμαθα όμορφα πράγματα για την ομάδα, τους οπαδούς και την ατμόσφαιρα εδώ. Θέλω να προσαρμοστώ όσο πιο γρήγορα γίνεται, να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να βοηθήσω την ομάδα στους στόχους της», ανέφερε ο Χριστόπουλος στις πρώτες του δηλώσεις.