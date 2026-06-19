«Χρυσώνει» τον Ολίσε η Ρεάλ Μαδρίτης, φτάνοντας ακόμα και τα 220 εκατ. ευρώ (vid)

Έτοιμη να ταρακουνήσει τα ευρωπαϊκά «νερά» είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, όντας αποφασισμένη να αποκτήσει τον Μάικλ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου και προσφέροντας ακόμα και 220 εκατομμύρια ευρώ

Μεταγραφικός «πυρετός» επικρατεί στη Ρεάλ Μαδρίτης που χτίζει την επόμενη εποχή του Ζοζέ Μουρίνιο και τον Φλορεντίνο Πέρεθ να είναι αποφασισμένος να χτυπήσει τα πιο δυνατά ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο ισχυρός άνδρας της «Βασίλισσας» είχε δηλώσει πως «θα υποβάλουμε προσφορά 150 εκατομμυρίων ευρώ για έναν παίκτη από ομάδα του Τσάμπιονς Λιγκ».

Ένα όνομα που ακούγεται έντονα για τους Ισπανούς είναι αυτό του Μάικλ Ολίσε. Ο πρόεδρος της Ρεάλ όμως, σε ερώτηση σχετικά με τον Γάλλο σταρ διέψευσε την συγκεκριμένη φημολογία, με την πρόταση να αφορά τον Χουλιάν Άλβαρεζ της Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως αποκαλύφθηκε και τα ειρωνικά σχόλια στα social media από τους φιλάθλους να είναι... αρκετά.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή μοιάζει με κίνηση τακτικής και όχι πραγματικό σενάριο με στόχο να μπουν εμπόδια στην πιθανή μετακίνηση του Αργεντινού στη Μπαρτσελόνα, λόγω και της υπόθεσης «Negreira», που ανάγκασε τον Φλορεντίνο Πέρεθ να κρατήσει μια πιο επιθετική στάση προς τους «Μπλαουγκράνα».

Έτσι, έχοντας μαζέψει όλα τα κομμάτια του παζλ, τα πράγματα οδηγούν στον κορυφαίο παίκτη της σεζόν στο Τσάμπιονς Λιγκ. Τον Μάικλ Ολίσε.

🚨💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Bayern Munich could reportedly demand a fee HIGHER than Neymar's record €222M transfer for Michael Olise.



Real Madrid continue working on a deal for Olise. Bayern's stance remains that he is NOT for sale, but the club would be willing to negotiate if the… pic.twitter.com/TSFez76AaS — Real Madrid Xtra (@RealMadridXtra) June 19, 2026

Η συνταγή αυτή μοιάζει ιδανική, λόγω και της χημείας που υπάρχει με τον συμπατριώτη του, Κιλιάν Εμπαπέ, σε ένα δίδυμο που μοιάζει ιδανικό για τους Μαδριλένους και τρομακτικό για τους αντιπάλους.

Η Ρεάλ έχει έτοιμα αυτά τα 150 εκατομμύρια ευρώ, με τον Πέρεθ να μπορεί να αυξήσει την προσφορά ακόμα και στα 220 εκατομμύρια ευρώ. Όμως, τα λεφτά δεν είναι ατελείωτα, με αποτέλεσμα να αναμένονται εξελίξεις και για πιθανές αποχωρήσεις παιχτών όπως οι Τσουαμενί και Φεντερίκο Βαλβέρδε που δεν αποκλείεται να βγουν στην αγορά και τους Καρβαχάλ και Αλάμπα να έχουν ήδη αποχωρήσει από τη «Βασίλισσα».