Σπουδαία κίνηση με Πασά ο Πανσερραϊκός

Σε μία σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Πανσερραϊκός, ο οποίος ανακοίνωσε και επίσημα τον Γιάννη Πασά.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Πασά, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Ο πολύπειρος επιθετικός είναι γεννημένος στις 07/10/1990 στο Αγρίνιο και μετράει 386 συμμετοχές, 112 γκολ και 35 ασίστ στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχοντας δώσει τα δείγματα γραφής του.

Έχει αγωνιστεί σε Παναιτωλικό, Ηρακλή, Άρη, Κέρκυρα, Βέροια, Καλαμάτα, ενώ από το 2024 ήταν στην ΑΕΛ με 57 συμμετοχές, 30 γκολ και 3 ασίστ.

Γιάννη, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών!