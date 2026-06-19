Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κονέ και η πράσινη συσκευή που τράβηξε τα βλέμματα (vid)

Ο Καναδάς συνέτριψε το Κατάρ με 6-0, ωστόσο ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ισμαέλ Κονέ ήταν αυτός που «πάγωσε» όλο το κοινό και η πράσινη ειδική συσκευή γέμισε τον κόσμο με απορίες.

Την εμφατική νίκη του Καναδά με 6-0 επι του Κατάρ επισκίασε ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ισμαέλ Κονέ στο 51ο λεπτό του αγώνα, «παγώνοντας» όλο το γήπεδο. Συγκεκριμένα, ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Μαντίμπο ήταν αυτό που τραυμάτισε σοβαρά τον Καναδό, ο οποίος υπέφερε από τον πολύ πόνο.

Συγκινητική στιγμή με τους παίκτες των δυο ομάδων να δημιουργούν ένα κύκλο συμπαράστασης στον άτυχο ποδοσφαιριστή που δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί και εν συνεχεία να αποχωρεί με φορείο και τον παίκτη του Κατάρ να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει.

Καθώς ο Κονέ αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο, παρατηρήθηκε να χρησιμοποιεί μια πράσινη συσκευή που θύμιζε σφυρίχτρα, γεμίζοντας τον κόσμο με απορίες.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για το Penthrox. Ένα αρκετά ισχυρό παυσίπονο, το οποίο χρησιμοποιείται σε έκτακτες ανάγκες, και χορηγείται με εισπνοή και για αυτό σε πολλούς έμοιαζε με σφυρίχτρα.

O QUE ERA O OBJETO VERDE NA BOCA DE ISMAËL KONÉ?



Após a grave lesão sofrida por Ismaël Koné na partida entre Canadá e Catar, muitos torcedores perceberam que o jogador deixou o campo com um objeto verde na boca.



O item é chamado de Penthrox, um analgésico de ação rápida… pic.twitter.com/R9zEVJkNiB — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) June 19, 2026

Το συγκεκριμένο φάρμακο δρα άμεσα και περνάει στο αίμα σαν ατμός για να μειώσει το γρηγορότερο δυνατό τον πόνο του τραυματία, διατηρώντας τον σε εγρήγορση μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο.

«Είδα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ήθελα απλώς να φτάσει το ιατρικό προσωπικό το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Στέφεν Εουστάκιο μετά τη λήξη του αγώνα.

Εντύπωση προκάλεσε ο Γιουσούφ Αμπντουρίσαγκ που αρνήθηκε να σχολιάσει τον τραυματισμό του Κονέ, με τον ίδιο να αναφέρεται μόνο στα αγωνιστικά.

«Προσπάθησαν να υπερασπιστούν τους παίκτες τους και εμείς προσπαθήσαμε να υπερασπιστούμε τους δικούς μας», είπε ο Εουστάκιο. «Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό, θέλουν ακόμα να πάνε μακριά σε αυτή τη διοργάνωση, αλλά ταυτόχρονα είναι μια καθαρή κόκκινη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ουσιαστικά έσπασε το πόδι του. Ήθελαν μια κίτρινη, αλλά για μένα δεν έχει νόημα».

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