Αστέρας Aktor Β: Αναλαμβάνει το τιμόνι ο Γιάννης Κοντοές

Την τεχνική ηγεσία της ομάδας Β του Αστέρα Aktor αναλαμβάνει ο Γιάννης Κοντοές.

Στον πάγκο του Αστέρα Aktor Β κάθεται πλέον ο Γιάννης Κοντοές, ο οποίος μετά την ποδοσφαιρική του καριέρα, έχοντας περάσει και από τους Αρκάδες, ξεκινά νέα πορεία ως προπονητής.

Στην πρώτη του δήλωση, ο 40χρονος τεχνικός τόνισε: «Καταρχάς, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά στον ASTERAS AKTOR. Όταν καλείσαι να πάρεις μια απόφαση, το συναίσθημα παίζει πάντα σημαντικό ρόλο και εγώ έχω πολύ ισχυρούς δεσμούς με αυτόν τον Σύλλογο. Εδώ έζησα ιδιαίτερες στιγμές ως ποδοσφαιριστής, στιγμές που συνδέθηκαν με επιτυχίες, αλλά κυρίως με ανθρώπους, αυτό είναι κάτι που με κάνει ακόμη πιο χαρούμενο για την επιστροφή μου.

Όσον αφορά το project, από τη στιγμή που μου το παρουσίασε η ομάδα, κατάλαβα ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο και συγκεκριμένη κατεύθυνση και αυτό είναι το πιο σημαντικό για έναν προπονητή. Όταν παρέχονται οι σωστές συνθήκες και τα κατάλληλα εφόδια στους ποδοσφαιριστές, τότε μπορούμε να έχουμε και υψηλές αλλά και ρεαλιστικές απαιτήσεις.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να εξελιχθούν σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, τόσο ποδοσφαιρικά όσο και σε θέματα νοοτροπίας, ώστε η μετάβασή τους στην πρώτη ομάδα να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ομαλά και να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Συλλόγου.

Το φετινό πρωτάθλημα θα είναι σαφώς πιο απαιτητικό και πιο ανταγωνιστικό. Αυτό όμως είναι μια πρόκληση που μας δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο. Ανυπομονώ να βρεθώ στο γήπεδο με τους ποδοσφαιριστές, να δουλέψουμε σκληρά και να ακολουθήσουμε με συνέπεια την κατεύθυνση που έχουμε χαράξει. Τα υπόλοιπα θα τα δείξει το γήπεδο».

Αναλυτικά:

Ο ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον κ. Γιάννη Κοντοέ, ο οποίος αναλαμβάνει προπονητής στην Β’ Ομάδα του Συλλόγου.

Ο κ. Κοντοές γεννήθηκε στις 24 Μαΐου 1986 και είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Pro. Ο νέος προπονητής του ASTERAS B’ AKTOR έχει αγωνιστεί με τα χρώματα της ομάδας μας, έχοντας συμμετάσχει και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 2013. Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας έχει εργαστεί ως βοηθός προπονητή στον Ιωνικό στη Super League, στην ισπανική Cartagena της LaLiga 2,υπήρξε μέλος του προπονητικού επιτελείου του Παναθηναϊκού, όπου συμμετείχε στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στο UEFA Europa League καθώς και στην Olimpija Ljubljana της Σλοβενίας, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και πραγματοποίησε αξιόλογη πορεία στο UEFA Conference League.

Καλωσορίζουμε τον κ. Γιάννη Κοντοέ στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.