Χαμός στην Αργεντινή με δημοσιογράφο που μετέδωσε λανθασμένα ότι πέθανε ο πατέρας του Μέσι!

Δύσκολες ώρες βιώνει η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι, καθώς ο πατέρας του αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Δεν θέλω να σας πω άσχημα νέα, αλλά ο πατέρας του Μέσι μόλις πέθανε»!

Αυτό δήλωσε σε ζωντανή μετάδοση η δημοσιογράφος Φλορένσια Πένια, κατά τη διάρκεια της εκπομπής "El Show del Verano" στη Luzu TV, με την είδηση ωστόσο να αποδεικνύεται ψευδής.

Όπως είναι φυσικό προκλήθηκε σάλος στην Αργεντινή, τη στιγμή μάλιστα που η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι περνάει δύσκολες ώρες λόγω του προβλήματος υγείας του πατέρας του, Χόρχε, με την ίδια να απολογείται μέσα από τον λογαριασμό της στο twitter, ενώ υπέβαλε και την παραίτησή της.

«Ζητώ συγνώμη από την οικογένεια Μέσι για την άσχημη στιγμή που φαντάζομαι ότι περνάνε. Ντρέπομαι βαθιά που ήμουν το όχημα για αυτόν τον πόνο.Πρέπει να διευκρινίσω ότι αυτή η ψευδής πληροφορία μου δόθηκε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, όπως επαληθεύτηκε από την ομάδα παραγωγής της εκπομπής, και την εμπιστεύτηκα.

Παρόλα αυτά, αναλαμβάνω την ευθύνη που ήμουν μέρος του λάθους, και γι' αυτό αποφάσισα να αποσυρθώ και να τερματίσω τη συμμετοχή μου στο Luzu. Ζητώ και πάλι συγνώμη από καρδιάς. Έκανα λάθος», ανέφερε.

Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor.



Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción… — Florencia Peña (@Flor_de_P) June 18, 2026

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