Πανόραμα Μουντιάλ: Η δεύτερη αγωνιστική ξεκίνησε με πολλά γκολ! (Βαθμολογίες - Vids)

Αρκετά ενδιαφέροντα και με αρκετά γκολ τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Mundial.

Η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκίνησε με σημαντικές εξελίξεις στα Group A και B, καθώς το Μεξικό έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε και επίσημα θέση στη φάση των «32».

Οι Μεξικανοί επικράτησαν με 1-0 της Νότιας Κορέας στη Γουαδαλαχάρα και έφτασαν τους έξι βαθμούς, εξασφαλίζοντας από νωρίς την παρουσία τους στα νοκ άουτ.

Ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ κατέγραψε την πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση, περνώντας ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Τσεχία και Νότια Αφρική μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις μετά το 1-1, αποτέλεσμα που αφήνει ανοιχτή τη μάχη της πρόκρισης. Και οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν το εισιτήριο στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων.

Βαθμολογία Group A

Μεξικό 6

Νότια Κορέα 3

Τσεχία 1

Νότια Αφρική 1

Στον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις του τουρνουά μέχρι στιγμής, διαλύοντας το Κατάρ με 6-0 μπροστά στο κοινό του στο Βανκούβερ. Παρότι το σκορ έκλεψε τις εντυπώσεις, η βραδιά σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Ισμαέλ Κονέ.

Την ίδια ώρα, η Ελβετία έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση, επικρατώντας με 4-1 της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης. Οι Ελβετοί ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και με τρία γκολ στο τελευταίο εικοσάλεπτο έφτασαν σε μια νίκη που τους φέρνει πολύ κοντά στην επόμενη φάση.

Βαθμολογία Group B

Καναδάς 4

Ελβετία 4

Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1

Κατάρ 1

Το πρόγραμμα στο Μουντιάλ

Παρασκευή 19 Ιουνίου

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Σάββατο 20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο (ΕΡΤ2 Σπορ)

03:30 Βραζιλία – Αϊτή (ΕΡΤ1)

06:00 Τουρκία – Παραγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ)

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