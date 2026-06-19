Ο παίκτης που διέλυσε το πόδι του Κονέ, είχε αφήσει εκτός Κόπα Αμέρικα τον Νεϊμάρ!

Ο Ασίμ Μαντίμπο βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που προκάλεσε στον Ισμαέλ Κονέ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Καναδά – Κατάρ.

Ο Καναδός μέσος στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στο εμφατικό 6-0 της ομάδας του, καθώς ένα σκληρό μαρκάρισμα του Μαντίμπο είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα σε κνήμη και περόνη. Ο διαιτητής απέβαλε αμέσως τον ποδοσφαιριστή του Κατάρ με απευθείας κόκκινη κάρτα, ενώ ο ίδιος εμφανίστηκε συντετριμμένος από το περιστατικό και μετά το τέλος του αγώνα επισκέφθηκε τα αποδυτήρια του Καναδά για να απολογηθεί προσωπικά στον Κονέ.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο 29χρονος χαφ συνδέεται με σοβαρό τραυματισμό αντιπάλου. Το 2019, σε φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στο Κατάρ και τη Βραζιλία, είχε εμπλακεί στη φάση που οδήγησε στον τραυματισμό του Νεϊμάρ. Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ αναγκάστηκε τότε να χάσει το Copa America που ακολούθησε, διοργάνωση την οποία κατέκτησε τελικά η «Σελεσάο».

Την έντονη αντίδρασή του για το χτύπημα στον Κονέ εξέφρασε και ο Τιερί Ανρί. Ο Γάλλος θρύλος χαρακτήρισε το μαρκάρισμα εξαιρετικά επικίνδυνο, τονίζοντας ότι η σοβαρότητα του τραυματισμού ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή. Παράλληλα, στάθηκε στην εικόνα του Κονέ αμέσως μετά τη φάση, περιγράφοντάς τον ως σοκαρισμένο και ανήμπορο να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί.

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