Σιδηρόδρομος: Τριήμερη διακοπή στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη - Παραδίδονται δύο γέφυρες, παραμένουν τα ερωτήματα για το έργο

Ωστόσο, το τμήμα που παραδίδεται τρία χρόνια μετά τη θεομηνία αφορά ένα περιορισμένο κομμάτι.

Στις τρεις ημέρες έκλεισε τελικά η σεναριολογία που είχε προηγηθεί για το ζήτημα της διακοπής του σιδηροδρόμου προκειμένου να επιταχυνθούν τα έργα αποκατάστασης μετά τις εκτεταμένες βλάβες που άφησαν πίσω τους οι κακοκαιρίες Daniel και Elias. Από τις 45 ημέρες διακοπής που αρχικά εξετάζονταν, σταδιακά το διάστημα «έπεσε» στις 20 και πλέον περιορίζεται σε μόλις τρεις, από τις 22 έως τις 25 Ιουνίου στο τμήμα μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ΟΣΕ ανακοίνωσαν χθες τη διακοπή σε συνδυασμό με την παράδοση στην κυκλοφορία του πρώτου ενισχυμένου τμήματος της γραμμής Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, το τμήμα που παραδίδεται τρία χρόνια μετά τη θεομηνία αφορά ένα περιορισμένο κομμάτι και συγκεκριμένα μόνο 2 από τις 7 γέφυρες που περιλαμβάνονται στην εργολαβία και περίπου 2 από τα 40 χιλιόμετρα του συνολικού έργου αποκατάστασης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η νέα υποδομή περιλαμβάνει δύο νέες σιδηροδρομικές γέφυρες μήκους 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής, καθώς και εκτεταμένα έργα θωράκισης και υδραυλικής προστασίας. «Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν σημαντικά την ανθεκτικότητα της γραμμής έναντι πλημμυρικών φαινομένων και βελτιώνουν τη μακροχρόνια αξιοπιστία του βασικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας», επισημαίνεται.

Την ώρα, πάντως, που το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος προβάλλουν την παράδοση του πρώτου αποκατεστημένου τμήματος στην περιοχή του Δομοκού, σιδηροδρομικές πηγές εξακολουθούν να εκφράζουν έντονο προβληματισμό για το αν το συνολικό έργο θα μπορέσει να ολοκληρωθεί εντός του ασφυκτικού ορίζοντα που απομένει.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών στα τέλη Ιουλίου, χρονοδιάγραμμα που προκύπτει και από τη σύμβαση διάρκειας 15 μηνών που έχει υπογραφεί, ενώ έως τα τέλη Αυγούστου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης (ETCS), τα οποία ακολούθως θα πρέπει να πιστοποιηθούν και από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

Υπενθυμίζεται ότι το έργο μεταξύ Δομοκού και Κραννώνα, μήκους περίπου 40 χιλιομέτρων και συνολικού προϋπολογισμού 173 εκατ. ευρώ, έχει αναλάβει η ΜΕΤΚΑ και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις αποκατάστασης που έχουν ανατεθεί τα τελευταία χρόνια, με ορίζοντα υλοποίησης 15 μηνών. Περιλαμβάνει την κατασκευή επτά γεφυρών, εκτεταμένα έργα θωράκισης και παρεμβάσεις στην υφιστάμενη γραμμή, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του άξονα απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά το τριήμερο της διακοπής, η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει λεωφορεία τα οποία θα υποκαταστήσουν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Λειανοκλάδι – Θεσσαλονίκη και αντίστροφα.

Ειδικότερα:

Δρομολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη (IC50 και IC56)

Οι αμαξοστοιχίες θα εκτελούν το προγραμματισμένο δρομολόγιό τους έως το Λειανοκλάδι. Από εκεί οι επιβάτες θα μετεπιβιβάζονται σε λεωφορεία της Hellenic Train με προορισμό:

• Θεσσαλονίκη (απευθείας)

• Πλατύ (απευθείας)

• Κατερίνη (απευθείας)

• Παλαιοφάρσαλο – Λάρισα

Παράλληλα, θα δρομολογείται λεωφορείο με αφετηρία τον Παλαιοφάρσαλο, το οποίο θα εξυπηρετεί διαδοχικά τους σταθμούς Λάρισα, Κατερίνη και Πλατύ, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Οι αναχωρήσεις από τον Παλαιοφάρσαλο θα πραγματοποιούνται στις 10:00 και 21:00.

Δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Αθήνα (IC51 και IC57)

Οι επιβάτες θα μεταφέρονται αρχικά με λεωφορεία της Hellenic Train από τη Θεσσαλονίκη, και τους ενδιάμεσους σταθμούς, προς το Λειανοκλάδι, από όπου θα συνεχίζουν το ταξίδι τους προς την Αθήνα με μετεπιβίβαση σε αμαξοστοιχία.

Θα δρομολογούνται λεωφορεία:

• Θεσσαλονίκη – Λειανοκλάδι (απευθείας), με ώρα αναχώρησης 5:55 και 16:49.

• Πλατύ – Λειανοκλάδι (απευθείας), με ώρα αναχώρησης 6:20 και 17:14.

• Κατερίνη – Λειανοκλάδι (απευθείας), με ώρα αναχώρησης 6:43 και 17:37.

• Λάρισα – Παλαιοφάρσαλος – Λειανοκλάδι, με ώρα αναχώρησης 7:26 και 18:20.

Επιπλέον, θα δρομολογείται λεωφορείο που θα εξυπηρετεί διαδοχικά τους σταθμούς Θεσσαλονίκη – Πλατύ – Κατερίνη – Λάρισα – Παλαιοφάρσαλος, με τελικό προορισμό το Λειανοκλάδι. Οι αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιούνται στις 05:55 και 16:49.

Τα προαστιακά δρομολόγια στο τμήμα Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισα θα εκτελούνται κανονικά.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.hellenictrain.gr, στα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 14511.

Πηγή: ethnos.gr